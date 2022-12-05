內山昂輝為主角「死柄木弔」配音。（羚邦提供）

《我的英雄學院 第六季》進入動畫化以來最火爆的情節，2大聲優每次進配音室都處於激烈的戰鬥狀態。（羚邦提供）

日本人氣動畫《我的英雄學院 第六季》（簡稱《我英6》）進入動畫化以來最精彩、最火爆的情節，擔任主角雄英高中一年級學生「綠谷出久」的聲優山下大輝，與敵聯盟首領「死柄木弔」的聲優內山昂輝雙雙表示，從這季開始，每次進配音室都處於激烈的戰鬥狀態，無論當天台詞多寡，工作完成後都有種筋疲力盡的感覺，毫無保留且暢快淋漓，直呼 「這一路走來很不容易」。

山下大輝說：「雖然第一季開始到現在已經經過了6年，但在動畫的時間軸裡，綠谷和他的同學們都還沒升上二年級！」某次回顧畫面中意外聽見自己6年前的聲音，讓山下大輝驚呼：「我的聲音好年輕！」內山昂輝則說：「我覺得這樣很好，從最初的生澀到現在的熟稔，我們用自己人生的變化襯托出人物的成長。」

第五季中段就開始為之後的大戰做鋪陳，敵聯盟首領死柄木弔覺醒全新的能力，原本需要接觸才會崩解的「個性」，現在隨手就能毀壞一座城市，他收編十萬名異能解放軍，更名為「超常解放戰線」，他將接受手術，更大幅度解放自身的力量，為最終決戰做準備。另一方面，綠谷則夢見前代「One For All」多位繼承者們，暗示他將繼承前輩們所有的力量，「黑鞭」即是其中之一。

第六季故事直接進入全面戰爭的階段，面對為數超過十萬的「超常解放戰線」與即將從手術中甦醒的死柄木，由奮進人率領的職業英雄們與即將成為英雄的學生們要如何應對；覬覦綠谷身上「One For All」力量的死柄木，2人宿命的對決也將全面爆發。

為了不讓自己被接下來的劇情影響，山下大輝表示：「從這季開始，我只以劇本的進度去了解故事的發展，因為除了精彩的戰鬥場面外，對立雙方重要角色為何而戰的理由也交織其中，構築成一個複雜且宏觀的世界，不再只以想成為英雄的學生作為故事主軸，讓觀眾一窺敵人的內心。」

內山昂輝也說：「第六季從開場節奏就緊湊得讓人停不下來，經歷數個月的術後昏迷，死柄木帶著異常強大的力量覺醒，那種感覺像是一覺醒來全世界都已經遍地戰火，配音時他時常被導演提醒自己的大腦還處於混沌狀態，這種與外在世界格格不入的感覺是從來不曾有過的奇妙經驗。」

為表現出龐大的集團戰爭，劇組找來比以往更大的錄音室讓多位聲優可以一同演出，使處於敵對陣營的雙方在表現時可以更清楚彼此的情緒，山下大輝與內山昂輝都直呼：「筋疲力盡，彷彿全身的力氣都被掏空了一般，但也見證了正邪雙方都歷經了相當多的磨練與成長，故事會朝向更大的方向發展，是《我英》系列以來最值得期待的一部。」

《我的英雄學院 第六季》目前已上架10集，每週六於巴哈姆特動畫瘋 、KKTV、Hami Video、中華電信MOD、friDay影音、MyVideo、LINE TV、CATCHPLAY＋更新。