九合一選舉甫落幕，國民黨籍花蓮副議長潘月霞不僅轉戰玉里鎮長失敗，更爆出貪汙醜聞，潘任內期間，涉嫌將女兒經營民宿的2名員工當作人頭，詐領約60萬元的議員助理費，花蓮檢調單位昨持票至潘玉里住家搜索，帶回證物，並通知2人到案說明後，認為2人均涉犯《貪汙治罪條例》等罪，且犯罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞，今向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，潘月霞在2019年至2020擔任副議長期間，與女兒潘宣羽在玉里鎮經營某特色民宿，共同涉嫌將民宿2名員工不實申報為縣議會公費助理，詐領公費助理補助費用，並將所得供潘與其女兒自行花用或支付民宿員工的薪水，已損害花蓮縣議會對縣議員遴用助理補助費用管理及核銷的正確性。

檢廉調經多日蒐證，為進一步查悉相關事證，昨上午執行搜索，並通知潘、潘的女兒及證人等6人到案說明，並扣押相關證據，檢方訊問後認為，潘與其女兒共同涉犯《貪汙治罪條例》第5條第1項第2款之公務員利用職務上之機會詐取財物，及《刑法》第214條之使公務員登載不實等罪，且嫌疑重大，且有逃亡及勾串共犯及證人之虞，今向花蓮地院聲請羈押禁見，傍晚5時30分召開羈押庭，並在晚間10時38分獲准。

據了解，潘月霞2年內共詐領約60萬元不等的助理費用，不過詳細金額與是否還有他人涉案，檢方將持續追查。