高雄前鎮今日凌晨發生聚眾砸車案！31歲陳姓男子開車與37歲顏姓、23歲賴姓男子疑有行車糾紛，顏男烙來7輛轎車，將陳男車攔下，並下車持球棒狂砸，同時將陳男帶走。警方獲報到場，循線先逮回顏、賴共1車2人，立刻掌握同夥下落及身分，火速前往台南逮捕4車5人到案，將持續追查其餘共犯。

前鎮分局表示，今(5日)0時58分許獲報，前鎮區翠亨北路路段發生砸車等妨害秩序案件；專案小組立即報請高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，於案發1小時在苓雅區四維路一帶查緝顏姓（37歲）及賴姓（22歲）主嫌等1車2人到案。

高雄今日凌晨驚傳聚眾砸車，前鎮警方循線將涉案顏男、賴男逮捕到案，並救出被害人陳男。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方第一時間就將顏男、賴男逮捕到案。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

專案小組漏夜追查，再至台南市等地查緝共犯邱姓（24歲）、方姓（24歲）、吳姓（22歲）、陳姓（20歲）、陳姓（22歲）男子等4車5人到案，目前已查緝到案計5車7人。

全案詢後將依妨害秩序及傷害等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官向高雄地方法院聲請羈押及裁定強制處分。另將持續追查其他共犯到案，依法嚴辦、絕不寬貸。

前鎮分局呼籲，民眾遇糾紛事件，應尋求正常法律途徑解決，切勿以不理性行為造成傷害。對於犯罪零容忍，警察依法執行公權力維護社會治安，有任何犯罪行為，警方絕對會在最短時間全力查緝到案，以淨化治安，安定社會人心。