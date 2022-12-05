九合一選後綠營重整旗鼓，新任黨主席成為焦點外，閣揆蘇貞昌是否換人也受到熱議。國民黨台北市議員徐弘庭5日在《頭條開講》節目中強調，蘇貞昌能守住民進黨基本盤，留任的機會其實不低。但若前副總統陳建仁出任閣揆，將是一個觀察點，幾乎可以確定總統蔡英文屬意陳建仁選2024，而不要副總統賴清德。而桃園市長鄭文燦若當行政院長，由於論文爭議就是九合一選情破口，在選舉年硬衝這件事形同政治自殺。

「我覺得鄭文燦應該是一點機會都沒有了。」徐弘庭表示，論文這件事情其實就是今年選舉最大的一個主軸，也是最大的破口，如果鄭文燦被撤銷學位，還被當作是閣揆的話，那民進黨真的是在挑戰中華民國人民的智商，等於是跟你硬衝了。那在總統的選舉年跟你硬衝這件事，對鄭文燦來講，某種程度就是政治自殺，現在看起來鄭文燦的機會應該最低。

徐弘庭說，蘇貞昌留下來的機會其實不低，蘇貞昌整個在立法院備詢的狀況，基本上他守住了民進黨的基本盤，雖然他反質詢很霸道、很討厭，但看起來國民黨立委沒辦法有很足夠的power(權力)去制衡他，蘇貞昌撐住了。所以持平來看，蘇貞昌做下去是有機會的。

「這裡面最大的差別就是，陳建仁會不會接閣揆？」徐弘庭指出，陳建仁要去接閣揆，就跟賴清德要去接黨主席，看起來有同樣的意思。陳建仁如果接閣揆，大家不要忘記中華民國還是雙首長制，閣揆的權力在人事、政務的安排，某種程度上比總統還大，總統管的是國防跟外交。如果陳建仁被選為閣揆，幾乎可以確定蔡英文就是要讓他往上走。他要面臨的風險就是，任內的政務如果出了什麼包，那你就要概括承受，民調可能會往下掉。

徐弘庭強調，可是這件事情在最後一年通常比較少發生，如剛當選的桃園市長張善政，他也是(馬政府)最後一年的閣揆，也是大敗之後接起來的，他的評價就還算OK，沒有太大的問題。這是一個觀察點，如果陳建仁接閣揆，可能就是蔡英文屬意陳建仁選2024，她不要賴清德。如果是蘇貞昌，那表示現在還需要平衡，穩住基本盤。