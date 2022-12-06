為讓民眾吃得安心，台北市衛生局每年針對12類餐飲業者進行衛生管理分級評核，並將結果公布於「台北市食藥粧網路地圖（iMAP）」。今年首度將親子餐廳、連鎖火鍋業者納入評核，其中有2家親子餐廳的兒童遊戲場未通過查核，目前已暫停使用。

衛生局每年召開專家會議歸納「從業人員管理、作業環境管理、設備設施管理、物料及貯存管理，製程與品質管制」等5大構面評核項目，指派專家學者組成小組至業者餐飲場所實地輔導評核，依據業者衛生管理能力評定為「優」、「良」級。

必須接受評核的業者包含觀光旅館、連鎖賣場之即食熟食區及商店街、20桌以上中式筵席餐廳、連鎖自助餐業者、美食街餐飲櫃位等12類，衛生局指出，今年新增親子餐廳及連鎖火鍋業者，以維護幼童及喜好享用火鍋的市民食材安全及用餐環境。

衛生局說明，今年下半年總共稽查12家親子餐廳，除2家已歇業外，其餘皆符合食品衛生規定，也通過市建管處、消防局、環保局查核。不過，有2家親子餐廳未依規定向本局報備，已依法要求兒童遊戲場設施暫時使用。

衛生局提醒，家長帶兒童至相關餐廳用餐時，應事先於iMAP親子餐廳專區（https：／／imap.health.gov.tw／）查詢店家兒童遊戲場是否通過安全檢查。若想知道更多食安資訊，或有餐飲業附設兒童遊戲場及消費疑義，可電洽台北市民當家熱線1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7076。