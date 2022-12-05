上周六晚上，美國北卡羅來納州中部發生「針對變電所」的破壞攻擊，2個變電所功能遭到破壞，導致有4萬戶家庭與半數的公用設備失靈。聯邦調查局(FBI)已介入調查，視為與恐怖攻擊無異的「針對性的襲擊」。

路透社報導，北卡州摩爾縣(Moore County)的2座變電所遭破壞，治安官菲爾茲 (Ronnie Fields) 說，這使得縣內大多數地方都無法供電，遺憾的是，監視系統也失去作用，喪失直接的證據，而且破壞的動機尚不清楚。

菲爾茲說，變電所的大門被撞破，犯人以槍支射擊變壓器等設備，似乎知道哪些設備最關鍵。

FBI已介入此案，相關人員說：「聯邦調查局夏洛特(Charlotte )分部正在調查這起故意破壞電力設施的行為，已組織專案組，與當地執法部門、私人偵探等合作夥伴，持續保持定期聯繫，分享所知的線索。」

跟踪網站 poweroutage.us 表示，破壞事件在周六晚上發生，但是直到星期日晚間，夏洛特以東145 公里大部分農村地區，摩爾縣64%的用雷戶仍然停電中，也就是4萬戶家庭和企業無電可用。

杜克能源公司(Duke Energy)發言人布魯克斯(Jeff Brooks)說，設備損失的頗為嚴重，可能要到周四才能修復。

由於凜冬已至，北卡的氣溫只有幾度，摩爾縣官員說，晚上實行宵禁，並開放了一處最多可容納 250 人的避寒避難所。