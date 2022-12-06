看好青年創業的共享空間商機，位於台中南區的「樂客共享空間」本月3日正式成立！樂客營銷執行長朱書嫺表示，樂客共享空間會舉辦會員交流日，最主要是讓使用樂客共享空間的創業夥伴們，可以一同聚會，增進彼此交流，創造合作的機會！

朱書嫺說，樂客共享空間內備有自助吧台，提供咖啡和茶水，免費讓客人飲用。另全天候提供Wi-Fi，大、中、小型會議室，均有免費提供投影設備。

此外，為讓會員平日用餐方便，也提供茶水間，內有冰箱、微波爐、電鍋、流理臺，方便讓會員加熱用餐及清洗餐具，讓使用者擁有家的溫馨感！

樂客共享空間還有50個迷你倉庫，朱書嫻是活化20的閒置資產，都是一個人從設計到執行，創造最佳價值給予青創企業家，回饋社會，與協辦單位-成石建設活化資產、回饋社會的理念相通！

成石建設負責人楊軒芝表示，成石與樂客的商模方式乃支持樂客理念，讓青創的企業家發展事業，目前已在南投集集買了800坪的土地，將於明年4月前開始動工，預計蓋11棟民宿，運用11位新潮的設計師，加上帶動集集的地區發展，導入青創的企業家自營品牌，帶動美學、知識、民生消費、建築產業合作。

目前德富莊園一期已有6棟包棟名宿，未來800坪土地是德富莊園二期規劃，主要是以辦活動、輕珠寶、品酒、舉辦派對等為主！

青創的企業家未來加入樂客後，除了現場租借空間以外，還可以獲得樂客協助的企業串連模式（類似小型商務平台生態，串連引薦），引薦互相產業攜手合作，兩間公司一起合作營造更多的含金量！