藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後又成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，2014年出演蔡依林的單曲《呸》MV，樂於展現自己的她還斜槓當起Youtuber，犀利發言讓她成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，薔薔近期飛到日本穿起當地服裝，妝後有種溫婉小女人的感覺，讓網友直誇「美呆了」。

薔薔近日飛到日本，她在社群平台和網友們分享動態「名妓花魁出沒，扮成這樣你們還認得出我嗎」，過去薔薔穿衣風格偏向歐美風，總是大膽裸露身體，自信性感的模樣總能電暈不少粉絲，這次她穿上和服全身包緊緊，連髮型也完美還原當地特色，白皙的日本傳統妝容使她看起來氣質溫婉了不少，罕見展現優雅一面，薔薔和友人走在街上，漂亮外型引來不少民眾注意，照片意外捕捉到日本大叔盯著薔薔看的畫面。

許多網友在底下留言：「不一樣感覺但還是好美歐！五官美怎樣都好看啦」、「薔薔真的好美豔好有氣勢，好像鬼滅裡的花魁女鬼真人版喔」、「哇噻！超美的！我第一眼真的認不出來是妳，這種風格也適合薔薔～」、「氣質破表」、「紅牌的感覺」、「美慘了，巨星的光環那麼亮怎麼可能認不出來～～～」、「妳什麼服裝都可以駕馭」也有網友開玩笑「妳講話我就可以認出來」。