吳怡農代表民進黨參加台北市第三選區立委補選，2020年參選立委對決時任國民黨立委蔣萬安時，高顏值對決曾吸引不少自稱為「農婦」的女粉絲，但近日吳怡農受訪時被發現手上戴起戒指，他坦承已在今年10月登記結婚，並透露太太很支持他參與補選，由於妻子是圈外人，希望有自己的生活跟空間，盼大家體諒。對此，前立委郭正亮今（5）日就表示，「吳怡農的選情最嚴重的是他講話，沒有梗、沒有重點，真的是一個大問題」。

郭正亮5日在中天節目《大新聞大報卦》中指出，吳怡農的選情最嚴重的是他講話，郭正亮認為，「媒體遲到這件事，他在一、兩天之後會慢慢改正，可是他講話真的沒有梗，沒有重點，真的是一個大問題」，同時郭正亮也點出，「我真的不理解結婚為什麼不能撐到選後再結婚」，郭正亮坦言，政治學有類似的研究，單身跟結婚對婦女票的吸引力是不一樣的，這不是在八卦，是有學理的研究。

最後郭正亮指出，「1月8號選完再盛大結婚不是很好？結果他選在10月結婚，真的是難以理解」，郭正亮也強調，這跟他4年前的行情就不一樣了，他跟王鴻薇的選舉是很激烈的，這種細節就很重要，小細節都輸不得。