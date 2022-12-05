為了減少虧損，俗稱「抓猴神器」的Zenly（冰棒）將於2月3日正式下架，讓不少粉絲紛紛崩潰。雖然有網友發現，使用Google Map就能夠精準定位用戶，完美代替冰棒的足跡紀錄功能，但缺少社交功能又讓許多人直呼少了什麼。近日有網友發現，由台灣公司開發的APP「冰友」跟冰棒高度相似，另外日本也有公司推出相似的「NauNau」，貼文曝光後引發熱議。

有網友在Dcard發文表示，冰友的功能跟冰棒有87分像，「不知道有沒有人用過？大家覺得好用嗎？會不會洩露除了位置的其他個資？」另外也有人分享，日本開發團隊的NauNau也是替代軟體之一，雖然介面只有日文跟英文，但是整體畫面跟冰棒很像，用戶可以試用跟Snapchat、冰友比較看看。

台灣自製APP冰友成功衝上熱門排行榜第一名。（翻攝自Apple App Store）

實際觀察可以發現，由於許多使用者下載，MixerBox易享科技股份有限公司開發的冰友，目前已衝至Google Play社交熱門免費項目第一名，在APPLE App Store也成功創下第一名。

對此，許多網友紛紛回應，「我覺得還是冰棒比較好用」、「有點當，不能用隱身模式，加好友的方式不方便，但好像也沒不好，不會被亂加好友，就是簡陋版的冰棒」、「好像⋯還不如用iPhone內建」。

另外也有自稱冰友開發團隊的成員指出，冰友是易享科技新成立的團隊，經過約1個月的時間趕工出來的APP，由於好友地圖的功能比看起來更加複雜，需要定位權限、即時更新系統，狀態必須相當精準，因此他們每日都在更新、積極開發，「請大家給冰友一個機會！」同時也喊話，有任何問題或建議都能隨時私訊冰友臉書粉專。