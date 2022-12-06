為對抗頑強不屈的通膨壓力，全球央行上月再度加速升息腳步，其中全球10大主要國家央行月在11月一共調升14碼（350個基點），這也讓上述央行今年來累計升息幅度已高達96碼（2,400個基點）。

美國聯準會（Fed）、英國央行、澳洲央行、挪威央行、瑞典央行與紐西蘭央行等均在11月相繼上調利率。

至於歐洲央行、加拿大央行、瑞士央行與日本央行在11月則是沒有召開決策會議。

此外統計顯示，新興市場央行也出現類似模式。在18個新興國家央行中，有8家央行在上月調高利率，累計升幅達16碼（400個基點），高出10月的13碼（325個基點）。

印尼、韓國、墨西哥、泰國、馬來西亞、菲律賓、以色列與南非等都在11月調高利率，凸顯貨幣緊縮潮已從先前的拉丁美洲與新興歐洲轉向亞洲。前兩大地區的緊縮循環已逐漸接近終點。

不過土耳其央行則是逆勢而行，在該國總統施壓下，反在上月再度調降利率6碼，無視土耳其通膨率已經飆破80％。

統計指出，這些新興國家央行年初迄今總計已經升息逾286碼（7,165個基點），是去年的近3倍。

標普全球評等機構（S&P Global Ratings）分析師迪米瑞維克（Alexandra Dimitrijvic）認為，展望2023年，升息潮恐怕會持續推進。他解釋在全球央行對抗通膨戰尚未出現休兵跡象，意味政策利率還可能進一步攀升。

在投資者揣測Fed與其他主要央行未來升息走向，加上擔憂持續升息恐讓全球經濟衰退加劇，最近幾周全球金融市場有如坐雲霄飛車震盪劇烈。但由於日前已有部分微弱跡象指出美國通膨可能已經放緩，這也帶動市場一度歡聲雷動。Fed將在本月13與14日召開決策會議。

Aviva投資者公司分析師蘇克（Nafez Zouk）樂觀認為，除了部分國家，全球升息最激進階段似乎已經過去。