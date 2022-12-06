S＆P Global公布歐元區11月綜合採購經理人指數（PMI）終值，從10月47.3略升到47.8、符合初值。由於這是歐元區商業活動連續第五個月跌破景氣榮枯線的50，凸顯通膨升高導致消費支出減少下，該區經濟已陷溫和衰退。