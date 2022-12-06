歐元區 11月綜合PMI連5月下滑 03:482022/12/06 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 S＆P Global公布歐元區11月綜合採購經理人指數（PMI）終值，從10月47.3略升到47.8、符合初值。由於這是歐元區商業活動連續第五個月跌破景氣榮枯線的50，凸顯通膨升高導致消費支出減少下，該區經濟已陷溫和衰退。 中國11月製造業PMI降至48 遜預期 11月財新製造業PMI 優預期 陸11月製造業PMI 七個月新低 #歐元區 #綜合 #PMI #PGlobal #採購經理人指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 11月台灣採購經理人指數PMI續跌至43.9、NMI回升至52.2 17:552022/12/01 財經 《國際經濟》歐元區11月製造業PMI略微改善 升至47.1 17:492022/12/01 財經 歐元區11月通膨降溫 預期歐洲央行放緩升息 23:552022/11/30 財經 短線漲多 台股隨國際股回檔而修正 17:412022/12/02 財經 陸11月財新製造業PMI回升至49.4 12:022022/12/01 財經 通膨降溫 ECB可望放緩升息 04:102022/12/01 全球財經 《國際金融》期待緩升息 歐股收高0.63% 09:482022/12/01 財經 我製造業PMI 連五月緊縮 04:102022/12/02 財經要聞 台灣醫療科技展今開幕 國泰醫院以四大主題參展 21:082022/12/01 生活 受疫情拖累 大陸11月製造業PMI降至48％ 12:542022/11/30 兩岸 法人：通膨或已觸頂 對固定收益資產是利多 11:532022/12/05 財經 屏東社福館耐震補強 展開全新風貌 15:102022/11/30 寶島 《盤後解析》短線漲多整理 不排除再修正 14:382022/12/02 財經 《日股》經濟報告差 日股軟趴趴 12:292022/11/30 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 13:482022/12/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。