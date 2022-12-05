父母關心子女天經地義，但薪資究竟該不該老實說？一名女網友透露，爸爸都會直接問她月薪多少，讓她有被冒犯的感覺，新年即將到來可能又要被追問，讓她困擾要不要讓家人知悉。對此，不少過來人分享自身經驗，建議保留一點比較好。

原PO在Dcard發文表示，家人會主動詢問自己月薪多少，每次提問都讓她覺得沒禮貌、被冒犯，自己也都沒有回答，「我爸薪水確切是多少，他也從來沒跟我講過，不知道為什麼我的薪水就要說給他聽？」

原PO不想透露月薪，卻被爸爸回說「不敢講，肯定是沒這麼好」，還邊搖頭表示無奈，讓她覺得被問到很不舒服，眼見新年要到了，可能又要被問到月薪，讓她不知如何是好，也好奇「大家的薪水都是明確的讓家人知道的嗎？」

不少網友紛紛留言給建議，「看親子關係好不好吧，我不會主動講，但被問的話，我會說」、「我收到錄取通知就很開心的把薪水給爸媽看了」、「會講，但是會叮嚀爸媽不要跟外人說」、「不怕被問薪水，但怕對方不懂工作內容就來評論薪水」、「會一直要錢的就別說，越高要越多」。

也有人為了避免麻煩，會選擇跟家人低報薪資，「會故意講少，家人有欠債紀錄，怕被知道過的還可以被借錢」、「若心有芥蒂，說一個範圍：22k~55k」、「我月薪103K，我都跟我媽說領62K，我每個月孝親費給她1萬5，她都覺得這個兒子付出很多」、「你就先報一個假薪水試探，開始要你付錢或幹麻，那就代表不值得」。