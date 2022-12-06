泰山（1218）經營權之爭高手過招，眼看龍邦為首的市場派持股節節升高，公司派火速變賣金雞母全家，上周五才公告申讓，今天就宣布已透過鉅額逐筆交易方式完成43,300張之交易，總交易金額約80.97億元，處分利益約54.53億元。

對此，市場龍邦發表嚴厲聲明，表示泰山此舉已經嚴重損害公司商譽，並對公司治理造成不可抹滅之損害，更漠視廣大股東權益。作為大股東，龍邦將循正規管道向主管機關提出申訴並研擬依法提告。

龍邦強調，一直以來以穩定泰山經營體系、協助公司長遠發展為目標，持續買進泰山股票，為公司一貫立場。針對日前泰山董事會決議處分所持有之絕大部分全家股份之議案，事前既無詳細之評估，亦未於董事會中為詳細說明。且因違反公司法必須經過股東會決議之規定，更對公司之經營有莫大之傷害，獨立董事杜英達已表示反對意見，本公司所屬之代表人董事於會中亦強烈反對，然董事會仍違法決議通過該等無效之議案。

本公司為保護泰山公司全體股東之權益，更於今日(12/5)去函公司與全體董事表明該等董事會決議依法無效，但仍發生如此憾事，本公司將採取所有法律程序，訴究相關人等之法律責任。

更遑論原本於周一董事會中告知，將於半年內從優賣出之全家股份，卻僅在不到72小時內，召開記者會並告知處分全家股票，整個記者會過程卻不到90秒就倉促結束，也不接受任何記者提問，無論是交易對象以及與董事會當中說明的處分完全不相同，公然欺騙董事會，泰山公司此舉更罔顧全體股東之權益。敷衍了事的惡劣態度，連代表社會大眾的記者問題都不甩，可見泰山公司之傲慢。