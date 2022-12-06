大陸吉林省17歲少女鄭春梅1個月前告知房東要回校取戶口本，離開與同學合租的房子後失聯，其手機隨後在距離租住地近4公里外的吉林大橋被人撿到，但人至今仍杳無音訊。對此，鄭父心痛表示，「女兒的爺爺奶奶每天都在盼望孩子回來。只要有一絲希望，我都不會放棄。」

《紅星新聞》報導，近1個月來，鄭父多次在社交平台發布關於女兒的尋人啟事視頻，他在鏡頭前眼含熱淚地向網友求助，希望得到11月4日至今下落不明的女兒線索。鄭父親透露，女兒今年17歲，平時和同班2名女生一起租住在離學校步行5分鐘的欣昌小區，房子是同住女生親戚家的。

根據監控視頻中，鄭父得知，11月3日晚自習結束後，女兒是最後一個離開學校的，但她沒有直接回住處，而是到了手機被尋獲的吉林大橋下。11月4日0時02分，鄭春梅回到欣昌小區，有一名男子跟在她身後，「男子包裹得很嚴實，很難分辨出是誰。」0時06分，女兒回到住所，該男子返回。

鄭父表示，11月4日白天，鄭春梅沒去學校，夫妻倆來到其住所詢問，但女兒未解釋原因，只對他們說，爺爺奶奶身體不好，讓2人早點回家。同日晚間6時41分，鄭父鄭母離開。期間，鄭父與女兒在微信上還有短暫的文字交流，女兒回覆他「吃啦，老好吃了」。

當晚8點51分，鄭父接到房東消息，稱鄭春梅晚上8時許離開住所，離開時說要回學校拿戶口本。得知消息後，鄭父馬上報警，吉林市東局子派出所民警與其聯繫，通過監控視頻發現，鄭春梅消失在吉林大橋。鄭父曾多次撥打女兒電話，「一開始關機，後來開機，接電話的是一個陌生男子。後來手機上交給民警，民警稱無法提取手機內部信息，因此也無法獲得進一步的線索」。

鄭父指出，東局子派出所辦案民警曾告知他，女兒疑似落水，只能等打撈結果，但救援隊打撈近半個月，仍找不到女兒的痕跡，目前已停止打撈，這也令他還存有一絲希望。鄭父希望廣大網友給他提供線索，也相關部門能盡快給他們家屬一個答覆，「活要見人死要見屍」。

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