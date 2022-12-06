印度一對雙胞胎姐妹花近日出嫁，而兩人的丈夫竟是同一個男人，引發關注。儘管雙方家庭沒有反對這樁婚事，但警方已對此事展開調查。
從婚禮上所拍攝的畫面顯示，姐妹倆一起將花圈套在新郎的脖子上，現場傳出陣陣歡笑和鼓掌聲，洋溢著歡樂熱鬧的氣氛。綜合多家印度媒體報導，這起姐妹嫁給同一位丈夫的喜事，就發生在孟買的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）。
根據報導，這對36歲的姐妹花蘋琪（Pinky） 和靈琪 （Rinky）都是工程師，嫁給從事旅行社業務的阿圖爾（Atul）。報導稱，3人從小就住在同個鄰里，是感情深厚的青梅竹馬。
過往這對姐妹花的雙親生病時，阿圖爾都會帶著這一家人到醫院就診，因為這一層關係讓阿圖爾和這對姐妹花的關係越來越親密，而這對雙胞胎新娘的父親在幾天前已過世，家中只剩下母親和這對姐妹，因此認為嫁給阿圖爾，希望他能肩負一家之主的重任。
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