臺中市海岸線全長約41公里，由北而南擁有豐富的景點資源，包含國際商港臺中港、生態豐富的高美濕地與大肚溪口濕地、風力能源產業地景、大甲鎮瀾宮、梧棲老街人文歷史與宗教信仰，也有大安濱海樂園、臺中港三井OUTLET、梧棲漁港等濱海遊憩資源，而眾所期盼的臺中海洋館也預計在112年底與民眾見面。

多方意見探訪 打造臺中海線極境旅遊

規劃過程透過資源盤點，提出海岸地區發展課題與對策，並藉由專家學者訪談以及不同主題、多個場次的工作坊來收集地方的意見，提出「濕地。夕陽。海洋文化 窺探臺中海線極境」的海岸地區整體發展願景。

針對海線地區如大安港媽祖文化意象、北汕溪生態整治、高美聚落環境營造、臺中港環港交通等重要發展議題，研擬發展構想，以獨特性、永續性、在地性，打造臺中海岸地區極境旅遊。

由不同主題的工作坊收整地方的意見，圖為海岸工作坊成果發表。（圖／臺中市政府都市發展局提供）

地方發展與濕地生態共存共榮 保留文化底蘊

針對高美濕地及周邊聚落地區能有整體規劃考量，帶入里海社區的經營理念，其發展過程聚落、農田、水圳、濕地早已是密不可分的系統，從剛性發展原則訂立，到軟性保育概念與社區培力養成，促進社區與濕地的共存共榮，充分發揮里海精神。

而地方廟宇及其廟埕空間作為臺灣傳統社區的信仰中心，保留西安朝天宮、文興宮、進興廟、慈法巖等四座廟宇建築的歷史文化，並規劃將周邊環境美化提供居民聚集、遊客休憩；周邊的農村老厝建築也提出透過保留及修復再利用，希冀成為藝文與商業多功能用途。

農田水圳紋理沿溝圳綠化，規劃為社區旅遊的路徑，從發掘當地歷史文化出發，結合解說人才的培養，發揚先民墾殖與自然共存地文化與智慧，作為發展聚落文化遊程的基礎。

啟動5大SWITCH策略開關 翻轉臺中海線

臺中海線地區擁有高美濕地、清水歷史文化、鎮瀾宮媽祖文化…等具代表性資源，規劃透過海岸景點串連作為地方發展主體，提出5大SWITCH策略開關，翻轉海線發展、打造海岸極境。

串連海岸景點作為地方發展主體，透過5大策略（S.W.I.T.C.H.）翻轉臺中海線。（圖／臺中市政府都市發展局提供）

SWTCH1：以高美濕地遊客服務中心為發展起點，透過便利的大眾接駁系統連結高美濕地與臺中海洋館，創造以生態保育、環境教育為基礎的綠色旅遊體驗。

SWTCH2：以大肚山臺地及清水區周邊豐富的歷史資源為主軸，自清水車站串連遺跡、公園遊憩、自行車道及藝術中心，打造完整遊憩廊帶。

SWTCH3：以歷史、宗教、文化體驗為主題，串接大甲鎮瀾宮、大安港媽祖文化園區、大安濱海樂園等多項景點，深入海墘社區體驗傳統的漁村文化。

SWTCH4：以大肚山登山步道、龍井堤防自行車道吸引熱愛戶外運動的旅客到訪，並連結至希臘風情的麗水驛站及大肚溪口濕地，提供由山到海的獨特體驗。

SWTCH5：串聯三井OUTLET 與規劃中的臺中港2.0 計畫向外擴散影響力，透過建立藍色公路等多元交通方式，連結梧棲漁港與臺中海洋館；向南延伸至麗水驛站與大肚溪口觀賞日落；往東連結梧棲地區在地旅遊，體驗與欣賞老街風情。

騎乘自行車踏勘海岸景點，挖掘在地特色景致風光。（圖／臺中市政府都市發展局提供）

本規劃從海岸地區資源的盤點、發展歷史脈絡的梳理，以及政策與重要建設的彙整，提出以「濕地。夕陽。海洋文化 窺探臺中海線極境」的發展願景，並相互串連成啟動海線翻轉的SWITCH 開關，期望透過整體規劃提升海線景點品質、達到生態與永續發展並透過深度旅遊帶動在地認同與發展。