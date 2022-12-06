好不容易從分組預賽脫穎而出的「五盾軍團」葡萄牙和「十字軍團」瑞士將在7日半夜3點展開對決，若論過往交手戰績，瑞士稍占上風，但以目前現實狀態，由C.羅納多領軍葡萄牙還是有著不小優勢，專家認為葡萄牙可望順利挺進8強，瑞士則是再次止步16強。

瑞士在1934年首度進軍世界盃，連續2屆闖進8強，以往最佳戰績也是止於8強，尤其是1966年之後連續6屆沒能闖進世界盃，最近5次參賽4次都在16強賽遭到淘汰。

相較之下，葡萄牙隊史只參加過8次世界盃，1966年首度踏上世足賽征程就拿下季軍，2006年重溫4強夢獲得殿軍，最近3屆都沒能晉級8強。

雙方過去交手25次，瑞士取得11勝5和9敗戰績，只有4次在世界盃資格賽，最近1次是1938年，當時瑞士2比1勝出，兩隊是第一次在淘汰賽對決，今年6月在日內瓦的一場友誼賽，C羅領軍的五盾軍團0比1敗下陣來。

本屆葡萄牙在小組賽率先取得2勝提前晉級，最後一戰歐塔維歐與D.佩雷拉有傷在身壁上觀，1比2爆冷不敵韓國；瑞士當家門神索默和艾維迪也在最後一戰因病缺席，但憑藉3比1擊敗塞爾維亞驚險晉級，雙方士氣不可同日而語。

瑞士已相隔68年未曾闖進8強，葡萄牙則是16年之久，兩隊都渴望藉由這場勝利重返榮耀。C羅在世界盃舞台至今出賽514分鐘，25次嘗試射門，8度攻破對手防線，但他在淘汰賽的6場戰疫中都空手而回，他急需1顆進球來證明自己的偉大之處。

除了C羅外，B.費南德斯也將扮演關鍵角色，過去5場國際賽6次射正進了5球，小組賽與烏拉圭之戰獨中2元，加上他的助攻本領更是葡萄牙最仰賴的攻堅武器。

瑞士前鋒恩波洛在最近代表祖國出賽的5場戰役中貢獻了4球，在面對喀麥隆與塞爾維亞之戰都踢進1球，沙基里和弗羅伊勒也分別有進球紀錄，是十字軍團不可缺少的戰力。

然而瑞士在過去幾場比賽犯規次數太多，不少球員黃牌纏身，將導致他們綁手綁腳，即便如此，有今日沒明天，就算領到紅牌禁賽也在所不惜。

瑞士隊長查卡豪氣干雲地表示，陣中沒有梅西，也沒有C羅，但有的是團隊默契，和他們交手的對手通常都不會很輕鬆。

《90分鐘》預測葡萄牙的先發戰線是4-3-3，菲立克斯將獲得先發機會，可見得五盾軍團想要加強攻擊能量；瑞士則是4-2-3-1。葡萄牙過去9場世界盃8場率先踢進第一球，瑞士在1994年後的4場淘汰賽率先丟球，最終都吞下敗仗。

專家點評，這會是一場消耗戰，因為兩隊都有最強的守門員，但葡萄牙仍占有優勢，預測最終1比1，葡萄牙在PK大戰中勝出。