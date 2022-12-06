哈利與梅根攻勢不斷

薩塞克斯公爵夫婦哈利和梅根的網飛（Netflix）紀錄片本周即將播出，但英國王室堅稱，不會因為這而偏離正軌，也沒有如傳聞所說的，舉行幕後「危機會談」，更沒打算「反擊」，進行一連串指控。反之，王室核心成員打算，要採取「一切如常」的作法來因應。

據《每日郵報》（DailyMail）報導，查爾斯和卡蜜拉這星期早已排了滿滿的行程，1名王室消息人士說：「我們不會被大西洋對岸的暴風吹離軌道。」儘管先前報導傳出，哈利和梅根接二連三發動攻擊，令英王查爾斯和王后卡蜜拉感到「厭倦」。

白金漢宮消息人士說，哈利和梅根沒完沒了，公開抱怨王室成員對他們的態度，令人愈來愈覺得失望挫折與精疲力竭。女王生前的名言說得很清楚，有關哈利和梅根所說的許多狀況，每個人的「回憶可能有所不同」，而王室並沒有改變這看法。

不過，網飛預定周四播出哈利夫婦的震撼新紀錄片，令整個王室有種「又來了」的感覺。紀錄片的宣傳片段上周播出，威脅將進一步揭露王室的爭議與困境。

然而，王室成員希望，等系列紀錄片結束，還有哈利的大爆料式自傳明年1月出版後，這股「薩塞克斯風暴」會煙消雲散。「這幾星期可能很難熬，但在那之後，他們究竟還有什麼可以說的？」一位王室圈內人士說，「要是他們不小心，在脫口秀和紀錄片中兜售同樣的抱怨，那全都會成為『窮途末路秀』。」這位人士強調，遲早他們會明白，日子必須繼續過下去。