近年兒童近視問題嚴重，尤其台灣是近視王國，有發生早、盛行率高、高度近視比率的特點。而疫情時代的開始讓兒童足不出戶、面對3C的時間隨之拉長，又為視力埋下隱憂。醫師提醒平時要注意正確用眼習慣，若發現孩子出現視力異常的徵兆也要儘快介入治療，否則將錯過黃金矯正時機。
嬰幼兒常見視力問題
根據國健署106年度「兒童青少年視力監測調查」，本土近視低齡發生率高，幼兒園小班盛行率已達6.9%。新竹中國附醫眼科部、諾貝爾眼科主治醫師陳韵臻醫師指出兒童常見眼科問題包括：
1. 斜視
約2%幼兒有斜視的現象，具體表現為鬥雞眼、脫窗或斜眼看人。除了部分為與生俱來外，絕大多數是不明原因造成。
2. 近視
大多數兒童近視的原因是眼軸增長過度，變成近似橢圓的形狀，導致光線焦點落在視網膜前而無法在視網膜上形成清晰的成像。眼軸持續增長，會使視網膜以及眼球壁組織變薄、變脆弱，進而衍生諸如青光眼、視網膜剝離等併發症。
3. 弱視
斜視、視覺剝奪（如角膜混濁、眼皮下垂）等都會造成弱視。此外，若雙眼度數不等（差150～250度以上），常用視力較好的一側，而不用視力差的眼睛，也容易造成弱視。基本上，若4歲時視力仍未達到0.6，且如何矯正都無效就是弱視。
4. 其他
感染、過敏、結膜炎、早產兒視網膜病變、視神經發育不良等。
0～2歲視力發展里程碑
嬰幼兒表達能力有限，要提前發現視力的異常仰賴父母的觀察。以下提供視力發展里程碑參考，不過小朋友發展的速度不同，若有疑慮建議提早就醫評估喔！
本文作者：林雁
（本文摘自：【嬰兒與母親】2022年11月號）
文章來源：嬰兒與母親
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。