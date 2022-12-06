近年兒童近視問題嚴重，尤其台灣是近視王國，有發生早、盛行率高、高度近視比率的特點。而疫情時代的開始讓兒童足不出戶、面對3C的時間隨之拉長，又為視力埋下隱憂。醫師提醒平時要注意正確用眼習慣，若發現孩子出現視力異常的徵兆也要儘快介入治療，否則將錯過黃金矯正時機。

嬰幼兒常見視力問題

根據國健署106年度「兒童青少年視力監測調查」，本土近視低齡發生率高，幼兒園小班盛行率已達6.9%。新竹中國附醫眼科部、諾貝爾眼科主治醫師陳韵臻醫師指出兒童常見眼科問題包括：

1. 斜視

約2%幼兒有斜視的現象，具體表現為鬥雞眼、脫窗或斜眼看人。除了部分為與生俱來外，絕大多數是不明原因造成。

2. 近視

研究也證實陽光會刺激視網膜中的多巴胺分泌，有助於抑制眼軸拉長，預防近視。（圖/ 嬰兒與母親提供）

大多數兒童近視的原因是眼軸增長過度，變成近似橢圓的形狀，導致光線焦點落在視網膜前而無法在視網膜上形成清晰的成像。眼軸持續增長，會使視網膜以及眼球壁組織變薄、變脆弱，進而衍生諸如青光眼、視網膜剝離等併發症。

3. 弱視

斜視、視覺剝奪（如角膜混濁、眼皮下垂）等都會造成弱視。此外，若雙眼度數不等（差150～250度以上），常用視力較好的一側，而不用視力差的眼睛，也容易造成弱視。基本上，若4歲時視力仍未達到0.6，且如何矯正都無效就是弱視。

4. 其他

感染、過敏、結膜炎、早產兒視網膜病變、視神經發育不良等。

0～2歲視力發展里程碑

嬰幼兒表達能力有限，要提前發現視力的異常仰賴父母的觀察。以下提供視力發展里程碑參考，不過小朋友發展的速度不同，若有疑慮建議提早就醫評估喔！

表格提供／陳韵臻醫師 整理／嬰兒與母親編輯部

本文作者：林雁

（本文摘自：【嬰兒與母親】2022年11月號）