包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及卡達在內的中東國家，近年與大陸進行密切貿易往來，主要原因在於他們想要從能源經濟轉型，而大陸的科技實力符合他們現在與未來的需求，美國的影響力被削弱。此狀況也突顯美中兩國彼此激烈的競爭，尤其美國近年屢屢拉攏盟友加入制裁大陸的行動。

EurAsian Times報導，儘管波斯灣阿拉伯國家與美國保持長期且密切的關係，但近年他們與大陸的關係持續升溫，在於大陸抓住了他們想要轉型至技術產業的想法，提供關鍵基礎設施與技術，促進經濟多元化。

大陸之所以能吸引海灣國家，在於其擁有頂尖的高科技技術，哈佛大學貝爾福科學與國際關係研究中心（Belfer Center for Science and International Affairs）就認為，大陸已經逐步取代美國成為世界頂級的高科技製造商，尤其在人工智慧、5G、生物科技甚至是綠色能源等領域。

報導提到，華盛頓不會對此狀況保持低調，因為大陸已經切入一個相當重要的區域，長期關注中亞、美國及大陸關係的知名學者KN Pandita說：「海灣國家正在出現新的變化，美國將不得不考慮實際情況。」

數據顯示，大陸與波斯灣合作委員會（Gulf Cooperation Council）的貿易額也從1990年的15億美元成長至1800億美元左右，佔GCC集團對外貿易的11%，是最重要的貿易合作夥伴。