自2018年美國前總統川普開啟貿易戰以來，中美貿易戰已經長達6年之久，但根據美國財經媒體公布的貿易數據，今年可能是美中貿易創紀錄的一年，雖然中美脫鉤的論調盛行，但從現實來看卻並非如此。

中美貿易數據資料顯示，今年前9個月，美國從中國進口4180億美元的商品，與創下最高記錄的2018年同期相比，還多出237億美元。

此外，今年美國對中國的出口價值也將寫下歷史紀錄，1~9月美國公司向中國出口1088億美元的商品，相比2021年創下的1056億美元紀錄還高。

報導分析指出，中國仍然是美國最大的貿易夥伴，到今年9月，來自中國的進口占美國進口總額的17%，儘管加拿大和墨西哥加起來所占比例更大，但沒有任何一個國家在這項數據上接近中國。

報導稱，對於美國來說，中國被視為主要的經濟和地緣政治對手，但美國高度依賴中國商品，是美國主要的外交政策難題。