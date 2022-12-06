民進黨在九合一大選大敗，於4日召開敗選檢討會，並由總統府發言人張淳函轉述，會議初步就「執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔」、「執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗」等四重點面向聚焦討論。對此，前立委林濁水5日就表示「蔡英文找不到什麼像樣的大事做，落得虛晃一招，大家失望」，引發討論。

林濁水在臉書上表示，蔡英文辭主席後，黨鄭重其事地說要檢討改革，檢討交給鄭文燦。「敗選，問題有出在政的，這部份黨主席和鄭檢討行得通嗎？」林濁水坦言，「要由兩人檢討出大的，新的，對的大政交給政府包括蔡蘇去執行，建立以黨領政體制？」林濁水更認為「問題有的部分出在黨，但是所謂黨，其實是出在蔡主席一人及其親信權力傲慢而己，現在她己不是黨主席了，檢什麼討，改什麼革？」

林濁水更接著猛轟，「寄望新主席改革，真是無事找事，結果找不到什麼像樣的大事做，落得虛晃一招，大家失望」，林濁水也質疑，「現在民進黨立委修選罷法，禁止黑道參選。既劍及履及又具體值得拍手，這不就改革了？」最後林濁水說，「比較起總統敲鑼打鼓，召集副總統、總召等人馬後提的四項『改革』方案簡直是一堆空話，至於鄭文燦的檢討方案更不知在那裡」。