民進黨中常委黃承國選前幫台北市長候選人陳時中操盤，黑道背景成為綠營選情直直落的原因之一。民進黨選後檢討相關議題，立法院黨團5日舉行記者會，強調將研擬提出「公職人員選舉罷免法第26條修正草案」，未來涉及「黑、金、槍、毒」者，不得登記為候選人。而對次，媒體人張禹宣則大酸：民進黨的排黑條款寫的洋洋灑灑，但他只想問一句：所以擋得住黑道的傀儡嗎？似在暗酸近日投身台北市立委補選的吳怡農。

「這是未來我們對於政治人物的最高道德要求，甚至是最低法律下限的要求，希望各政黨表態支持修法。」黨團幹事長羅致政說，民進黨團公開呼籲、要求，政府必須進行全國大掃黑、全面肅槍及緝毒，這是政府最能立刻回應民意和民怨最重要的作為。羅強調，根據警政署統計，今年已進行第5波掃蕩，雖然不論查獲件數、人數、不法金額都創新高，但還要加大動作、加速掃蕩，黨團除要求行政部門，也檢討提出相關修法。

張禹宣5日在臉書發文表示，民進黨的排黑條款寫的洋洋灑灑，「我只想問一句：所以擋得住黑道的傀儡嗎？」網友笑翻給讚，他也在留言區繼續吐嘈：民進黨的黑道問題從來不是候選人，而是在幕後、警界、府院高層盤根錯節。看看這次的補選，別裝可愛了，好傻好天真？真的不像。

民進黨台北市立委補選候選人吳怡農爭議不斷，近日被緊咬台北市黨部主委任內的黑道人頭黨員爭議，並遭點名「趙介佑事件」，吳怡農雖反駁稱「趙介佑是我開除的」，還表示趙介佑之父趙映光「被請出黨部」，然而趙映光卻隨即發聲明打臉吳怡農說法，還嗆「若他接受採訪講出事實，可能對選舉的人造成影響」，吳怡農隨即改口說「主任委員跟評議委員召集人是平行職務，互不隸屬」。

對此，張禹宣4日就曾發文酸吳怡農看臉色噤聲，「這不叫傀儡什麼叫傀儡？」所謂「黑道的傀儡」也明顯意有所指。