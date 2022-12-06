近日副總統賴清德選民進黨主席的風聲不斷，對此，精神科名醫沈政男5日在臉書發文表示，看到已經有人在說賴清德如果投入民進黨主席補選，就是讓總統跛腳制度化。他認為賴清德應選黨主席的理由正是如此！副總統英英美代子找點事做剛好而已，才不會讓蔡英文，甚至蘇貞昌那一套治國方法繼續拖垮民進黨，也拖垮賴清德的2024。即使會撕破臉，該逼宮還是要做，如果不確定該不該選，就做個民調看看民意反應如何。

沈政男指出，蔡蘇的問題何在？溝通能力太差。蔡，疏離高遠；蘇，強硬嚴厲。賴清德，就完全沒有這樣的問題。早一點讓他有一個角色可以代表民進黨跟人民溝通，當然對黨或對他個人都是加分。尤其，如果有其他事情在忙就算了，賴清德的副總統職位不就是英英美代子嗎？

「來當個黨主席，找點事做，剛好而已。」沈政男提到吳怡農，竟然被胡亂攻擊纏住，陷入了黑道爭議脫不了身，這時候身為黨主席的人就應該出來幫忙，但你看民進黨，現在有做些什麼？民進黨的整個選戰打法、組織體系與調整能力，都出了大問題啦，拜託。讓賴清德出面，幫忙看看黨機器出了什麼問題，趕緊整修與補強一下，才能面對2024。

也有人說，喔，如此一來，賴清德就會跟英系，甚至蔡英文，撕破臉了！歹勢，撕破臉就撕破臉！民意是你最好的後盾，反而如果你繼續跟黨內那些人虛與委蛇，只會讓自己繼續被拖下水。真的，不要說跛腳制度化了，即使該逼宮，為了民進黨也為了台灣，賴清德該做還是要做。或許，2019黨內初選的網軍之亂，讓賴清德心有餘悸，但，還好，綠營側翼在這次九合一選舉被電到金熠熠，應該不敢再亂搞了。

如果不能肯定該不該選黨主席，很簡單，就做個民調，看看民意反應如何。用直覺打選戰的時代已經過去了，客觀數據與科學分析才會告訴你真相如何。最新民調顯示，蔡蘇的施政滿意度已經下滑，這還是選前所做，如今選舉大敗，接下來他們的滿意度勢必繼續下滑，原因就是我先前所講，這兩年多因為疫情掩蓋了一切，讓民意不管其他施政，如今大家回神了，注意力拉回來了，就會看出蔡蘇的不足之處。