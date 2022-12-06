免疫學家最近利用血漿交換療法，成功幫助了一位5歲的罹患自體免疫腦炎兒童，這可能是類似疾病的治療辦法。自體免疫腦炎免疫系統誤將腦細胞視為敵對外來物而加以攻擊，造成腦部持續發炎，患者會表現出神智錯亂的現象，常被誤診為精神分裂。

每日科學(ScitechDaily)報導，我們免疫系統雖然捍衛著我們身體組織的健康，對抗外來的細菌、病毒與有害物質，但是免疫系統也會出錯，常見的過敏、氣喘就是免疫系統的過度反應；而更嚴重的免疫系統問題，就是它們攻擊身體的正常組織，比如類風溼關節炎、紅斑性狼瘡就是自體免疫疾病。

還有一種罕見的自體免疫疾病，是自身免疫系統攻擊腦部造成的，2016年，一部名為《我發瘋的那段日子》(Brain on Fire)電影上映，是根據紐約郵報作家蘇珊娜•卡哈蘭 (Susannah Cahalan)的同名自述書而改編，描述卡哈蘭罹病的心路歷程。卡哈蘭在治療期間，以「大腦著火」來形容自己的病 ，原本也一直被誤診為躁鬱症與精神分裂，甚至懷疑長期服用興奮藥物。所幸，她的家人不離不棄，持續要求醫院請從腦部機能檢查，才確知她罹患的是「抗NMDA受體腦炎」。

拜自述書與電影所賜，這種罕見病也逐步較為人們所知，當然包括醫學界。最近發表在《歐洲醫學雜誌》上的一項案例，描述了 2020 年的一次成功治療抗NMDA受體腦炎的經驗，並分享給大家。

患者是一名5歲女孩，院方雖然成功判斷病發原因，但是她卻對類固醇、混合抗體和長期免疫抑製劑的療程沒有明顯反應，於是這名小患者被轉移到重症中心，並請羅格斯大學(Rutgers University)的一組醫生來幫忙。

羅格斯大學兒童神經病學主任布漢斯( Vikram Bhise) 說：「在我的團隊接手時，孩子情況很差，已面臨精神和身體退化，無法動彈，也反應遲鈍。」

「由於免疫系統持續攻擊腦部細胞，要是時間拖長，腦部受損過嚴重，損害就無法挽回了。」

布漢斯說，既然傳統的免疫抑制法沒效，那麼可否清除血液中的所有發炎因子，來重置免疫系統?於是他的團隊決定進行一系列的血漿交換，如字面上寫的，就是「換血」。

【我發瘋的那段日子】，描述的是一種腦部自體免疫疾病。

血漿是指排除血液裡的血球等細胞物質，僅留下血液中的「液體」部分，裡面含有許多抗體，當然也有發炎物質。

在完成血漿交換後，患者幾乎立刻就有明顯改善，女孩的媽媽表示女兒變得稍微清醒了。於是醫療團隊再接再勵，進行了12次血漿交換，孩子的病情穩步好轉，終於完全康復。