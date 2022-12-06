民進黨中常委黃承國被傳是台北市長候選人陳時中操盤手，黑道背景成為攻擊話題，連帶影響綠營選情。民進黨立法院黨團5日舉行記者會，強調將研擬提出「公職人員選舉罷免法第26條修正草案」，未來涉及「黑、金、槍、毒」者，不得登記為候選人。但核能流言終結者創辦人黃士修指出，2006年扁政府就曾推動修法，但因為終身禁選違憲，綠營推排黑條款就是打假球，修法就算三讀通過，真正的黑道仍盤踞在政府權力核心。

「民進黨團推修選罷法，納入排黑條款，就是在打假球。一模一樣的戲碼，十六年前就上演過。」黃士修指出，2006年12月，直轄市長選舉前夕，扁政府推動修法，組織犯罪經判刑者，終身禁選。此修法後來沒過，為什麼？因為終身禁選違憲。

他說，推動18歲公民權的人，必定知道憲法第130條，「除本憲法及法律別有規定者外，年滿二十三歲者，有依法被選舉之權。」依我國現行法律，只有刑法第37條的「宣告死刑或無期徒刑者」，褫奪公權終身。以及選罷法第26條的「貪污、賄選」，犯罪直接與選舉關聯，不得登記為候選人。法治國有「一事不二罰」原則，大法官第384、423、503號解釋也確立此原則，宣告主從刑時未褫奪公權，事後不得再以它法重複處罰。

黃士修提到，吳子嘉說，認識黃承國二十年，沒看過他犯罪。我說，跟風飛沙幫關係匪淺的柯建銘，也沒看過他有前科呀。按照民進黨這次的修法，沒有被判刑的，就不是黑道。經查司法院判決書，沒有犯罪前科的趙映光、黃承國，都不是黑道。

黃士修還說，吳怡農在黨部主委任內，那五千個「黑道人頭黨員」，絕大多數應該也沒有被判刑過，所以通通不是黑道。所以，民進黨推的修法就算三讀通過，真正的黑道仍然盤踞在政府權力核心。差別只有從今以後，不能再說那些人是黑道，否則就要被數位中介法了。「對，別忘記數位中介法，老大哥永遠在看著你。」