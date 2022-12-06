Taiwanese Revolver 860 drone striking Russian targets. pic.twitter.com/ZahBN58nOV — Ukraine News 🇺🇦 (@Ukrainene) October 26, 2022

今年8月傳出一款由台灣廠商製造的4旋翼無人機經波蘭政府採購供給烏克蘭部隊使用，近日這架配備迫擊砲彈鼓、名為「左輪手槍」的Revolver860軍用無人機在烏克蘭戰場上大放異彩，對俄軍造成巨大殺傷力，深受烏軍歡迎。其「簡單、實用、高效率」的表現，在網路社群媒體的俄烏戰爭群組上，已被視為與美海馬斯系統「鋼雨」火箭炮齊名的明星武器。

Revolver860無人機構造簡單，操作容易，在短兵相接的陣地戰環境裡非常實用，在這次俄烏戰爭的戰場上印證其優異的能力。（圖／橙森國際）

最近3個多月烏克蘭戰場上的俄軍大部分處於戰術收縮的守勢，但在烏東頓巴斯前線，俄軍則在近幾日發動猛烈進攻，似乎有意要奪取數個月來的首場勝績，但遭遇烏軍以強固防禦陣地堅守不退，尤其在巴哈姆特周邊交戰激烈，雙方都有不少傷亡。

俄烏戰爭大量驗證無人機作戰效能，圖為正在操作無人機的烏克蘭士兵。（圖／路透）

據烏克蘭媒體與Telegram俄烏戰爭相關群組傳出消息顯示，雙方在頓巴斯地區交戰過程中，烏軍有2種武器對俄軍造成重大傷亡：一是西方陣營提供的遠程重炮，包括海馬斯火箭炮，尤其是有「鋼雨」之稱的M30A1火箭彈；二是台灣產的一款4旋翼投彈無人機，已成為俄軍所料未及的噩夢，尤其是對較缺乏作戰經驗的俄軍造成傷亡更為嚴重。

More on the "carpet-bomber" drones, as I like to call them that Taiwan is sending to #Ukraine (800 of them!).

Officially the "Revolver 860", can drop eight 60mm mortar bombs, by default. pic.twitter.com/zDnmGV8IH9 — M|§F|T 🇺🇸🇺🇦 (@am_misfit) August 25, 2022

美製海馬斯系統及其發射的火箭彈從一上戰場就屢創佳績，是俄烏戰場上首先暴紅的明星級武器，雖然它上市已久，真正的名氣卻到最近才打響，出乎國防軍事界的意料。而另一款最近才上場的烏軍最愛的武器，其出色表現甚至超過一度引起注意的土耳其製無人機TB-2，就是今年8月傳出的台製4旋翼投彈無人機Revolver860。雖然兩種無人機功能用途並不相同，但它在戰場上的實際戰果，讓這款價廉物美又容易操作的無人機深得烏軍喜愛。

Invading Ukraine was never going to be a cakewalk. We told you so. pic.twitter.com/B4NUWTkbeM — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 7, 2022

台製「左輪手槍」無人機有一具轉輪式的彈鼓，內裝6~8枚的60mm或81mm迫擊砲彈，總重42公斤，航程20公里，滯空時間40分鐘，使用後可回收重新裝彈。該無人機由台灣的橙森國際公司製造，在今年3月期間運送800架交付波蘭的客戶。隨著俄烏戰爭的擴大，波蘭客戶對該公司訂單穩定增加，除了Revolver860之外，還有其他型號的武裝無人機與偵查無人機。

5th Slobozhanska brigade of the National Guard of Ukraine shows the drone attack in the Luhansk region. pic.twitter.com/EIXIYP6nAU — Paul Jawin (@PaulJawin) November 30, 2022

分析人士指出，Revolver860無人機，在烏克蘭戰場上表現極為亮眼，已成為烏克蘭戰場上表現最為卓越的武器之一，它的結構與技術並不十分複雜，卻簡單實用、易於操作，在近距離的陣地戰有非常優異的表現，從這次實戰影像紀錄中顯示，其命中誤差不超過2米，多數能直接命中目標，這歸功於瞄準器具設計精良，它對地面上與戰壕裡的輕裝備士兵具有精準的殺傷能力。此外在執行過程可以即時傳送訊號並完整紀錄，做為調整後續使用上的改進參考，對頓巴斯這種短兵相接與長時間膠著的陣地戰的效果極佳。

台灣製造的投彈無人機由於簡單實用，在烏克蘭戰場深受好評，甚至被烏軍視為與海馬斯M30A1火箭彈（圖）齊名的明星武器。（圖／烏克蘭國防部）

據估計，透過波蘭轉運至烏克蘭戰場的Revolver860無人機總數可能已達千架以上，採購數量還在持續擴大。近期包括推特與Telegram上每天都有好幾個這款無人機攻擊俄軍奏效的視頻，引來網民與軍事分析人士或無人機專家熱烈討論這款首次在實戰中闖出名號的台灣製輕武器。不過這款小型無人機因為飛行高度低、速度慢較慢，被俄軍發現後遭擊落的也不少，從烏軍發布的消息顯示已至少損失200多架以上。但由於其造價相對低廉，又能避免士兵遭攻擊的風險，還能獲得豐碩戰果，無怪乎烏軍視之為絕佳殺器。

從烏克蘭上傳到網路上的影像看來，Revolver860無人機在攻擊俄軍運載裝備或武器的卡車時，也能清楚看到車上導彈或其他武器的型號，飛臨俄軍戰壕時，甚至能清楚看戰壕內俄軍簡陋的裝備與佈滿屍體的環境，還有士兵扭曲的表情與在戰壕內掙扎的過程。雖然烏軍上傳的影片已過濾掉一些血腥畫面，但仍可以從畫面上感受到戰爭的殘酷，這些貼近戰場的無人機回傳畫面，或許可以給更多人警惕，現代的戰爭無論勝敗，都難以逃避兩敗俱傷的結局。