俄羅斯國營電視台的畫面顯示，俄國總統蒲亭今天視察了連接克里米亞半島與俄國南部的克里米亞大橋，這座重要橋梁今年10月才剛受到爆炸攻擊。

法新社報導，這是俄羅斯2月24日出兵侵略烏克蘭之後，蒲亭（Vladimir Putin）最接近戰爭前線的一次行程。

克里米亞大橋（Crimean Bridge）今年10月上旬發生爆炸，俄國歸咎於烏克蘭發動攻擊，之後俄方緊急搶修並恢復通車，如今蒲亭親自開車視察橋梁。

現年70歲的蒲亭還聽取了副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）說明橋樑維修作業的簡報，且跟建築工人有所交談。

10月8日，克里米亞大橋發生爆炸，造成部分橋面毀損，莫斯科當局宣稱是烏克蘭發動攻擊。

俄羅斯軍隊在烏克蘭前線遭受恥辱性軍事挫敗後，俄國於10月開始鎖定攻擊烏克蘭的能源基礎設施，並造成全國大停電。（譯者：陳彥鈞）1111206