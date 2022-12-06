中山分局大動作臨檢轄內酒店，上百名公關小姐排排站等待查驗身分。（胡欣男攝）

除酒店外，警方也至容易滋事、聚集的網咖盤查臨檢。（胡欣男攝）

民進黨挨轟「黑道治國」 要求警政署掃黑 酒店小姐竟先遭殃

蔡英文政府挨轟「黑道治國」，黑金爭議從九合一選舉前延燒至北市立委補選。民進黨立法院黨團5日舉行記者會，要求警政署進行全國大掃黑、肅槍及緝毒。6日凌晨，北市警方動起來，大批警力臨檢中山區酒店。有業者感嘆，「又是我們遭殃！」直指疫情剛稍微解封，生意正慢慢回流，警方卻選在周一生意較差時罕見大擴檢，讓人很無奈。

5日不僅民進黨團要求掃黑，被指涉與竹聯幫寶和會關係密切的英系立委陳明文，也身陷「黑金」風暴的他，同樣在立院疾呼，當前黑幫已公開跟警政署對著幹，警方再沒有動作，就是被黑幫瞧不起，所以他要求應盡速啟動全國大掃黑。

於是警政署5日傍晚通報全國警局，要求展現公權力。中山區酒店首先遭殃，林森北路、錦州街口一家大型禮服酒店，周一晚間仍有約130名公關小姐上班，但周一本就沒啥客人，警方把上百名小姐全叫出大廳排排站查驗身分，現場員警、小姐和工作人員忙進忙出，就是在努力營造蔡政府「維護治安決心」的景象。

基層員警對民進黨團要求大掃黑，早就麻木。事實上每當有重大治安事件，政府必定祭出掃黑專案，但黑道大哥卻愈掃愈大尾，執政者有思考過為什麼嗎？

中山分局長許頌嘉受訪指出，針對轄區黑道幫派組織圍事的大型飲酒店及不法分子易聚集滋事的網咖等治安要點及治安顧慮路段，動員警力，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨（路）檢及攔檢等攻勢勤務，實施高強度威力掃蕩。

北市警局自5日起，不定時、不定點運用優勢警力，實施擴大臨檢，藉此打擊黑道幫派滋事分子等犯罪組織，並即時遏止幫派囂張氣焰，宣示強力執法的決心與態度。

中山分局表示，面對黑道幫派組織，警察機關絕不妥協，絕不容忍，呼籲黑道幫派分子切勿心存僥倖，並將持續貫徹實施「三打掃黑」策略：一打：迅速緝獲滋事份子。二打：打擊作亂團體掃蕩活動據點。三打：連坐檢肅成員切斷金流源頭。