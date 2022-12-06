「森巴軍團」巴西今天在杜哈974球場與「太極虎」韓國爭奪卡達世足賽8強門票，開賽第7分鐘就由小維尼修斯（Vinícius Júnior）先馳得點，傷癒先發的內馬（Neymar）也在第13分鐘罰進12碼球，加上李察里森（Richarlison）、帕奎塔（Lucas Paquetá）連袂破門，讓巴西上半場結束以4比0大幅領先韓國。

巴西開賽後迅速展開攻勢，第7分鐘右翼拉菲尼亞（Raphinha）突入右側禁區下底小角度橫傳，球穿過門前混亂區落到左側禁區的小維尼修斯腳下，他面對出擊封阻的韓國球員，以右腳內側冷靜推射破門，為森巴軍團先馳得點。

巴西左翼小維尼修斯（左起）先馳得點之後，與隊友拉菲尼亞、帕奎塔、內馬開心跳舞慶祝。（路透）

第11分鐘，韓國防守中場鄭又榮在禁區內企圖大腳解圍，卻一腳踢倒瞬間竄出的巴西前鋒李察里森（Richarlison），法籍主裁判吹判12碼極刑，內馬上前主罰以小碎步變換節奏，讓韓國門將金承奎失去重心後輕鬆右腳內側推射破門。這是內馬生涯第73顆國家隊進球，距離隊史進球王「黑珍珠」比利（Pele）只差2球。

第29分鐘，李察里森以連續頭槌跟挑球甩開黃仁範突入禁區，接獲提亞哥席爾瓦（Thiago Silva）的撞牆短傳後左腳射門破網。第36分鐘巴西發動快攻，小維尼修斯在左側禁區挑傳，助攻後上的帕奎塔勁射破門，讓森巴軍團上半場以4球大幅領先韓國。

李察里森單刀赴會左腳推射破門，攻入巴西此役第3球。（路透）

★賽前報導

「森巴軍團」巴西今天在卡達世足賽16強對決韓國，攻擊核心內馬不但傷癒復出還擠入先發11人，另一名傷兵達尼洛（Danilo）也回歸先發，客串先發左後衛，幾乎是以最佳陣容來迎接這場16強賽。

韓國部分，隊長孫興慜今天依然帶著面罩上陣，上役與他合作破門的黃喜燦先發出賽，葡萄牙籍教頭本托（Paulo Bento）也在結束禁賽後回到場內坐鎮。