【愛傳媒左化鵬專欄】白先勇盛讚￼林青霞的散文淡而有味，越咀嚼越有韻味，已臻文學真善美的境界。

12月4日下午，前往國家圖書館藝文中心，參加「文字的修行與熱情」座談會。由白先勇和林青霞對談，蔡詩萍引談，三位名人言語諧趣，聽眾笑聲不斷。

白先勇去年榮獲台大頒發名譽博士，和上個月才榮獲香港大學頒發榮譽博士的林青霞對話。高中畢業就從影的林青霞，獲知她和諾貝爾獎得主楊振寧教授，同時獲香港大學頒發榮譽博士，真是喜不自勝。

她說：「我興奮的一直笑，一直笑，拼命說自己不夠格得榮譽博士這個頭銜，冷靜下來後，我告訴自己，要加倍提升自己在各方面學習進步，讓自己配得上港大給我的這個榮譽」。

我大學時，就讀過白先勇的「台北人」，其中「寂寞的十七歲」、「花橋榮記」、「金大班的最後一夜」、「樹猶如此」等篇章，令人印象深刻，他年紀輕輕就文字老辣，文章佈局之奇，令我佩服。

可惜他大學畢業出國留學後，就惜墨如金，甚少再看到他的作品，直到最近，才又看到他先後編寫了幾部父親白崇禧的傳記，和有關於紅樓夢的導讀，我知道他也致力於昆曲文化的保存和推廣。

比我小幾歲的林青霞，十九歲就以瓊瑤的電影「窗外」正式出道，先後演了許多部文藝愛情片，後來她轉往香港影壇發展，又拍了許多古裝武俠片，其中飾演金庸「笑傲江湖」中的東方不敗，和梁羽生武俠小說中的白髮魔女，都讓人拍案叫絕，她四十歲時嫁作商人婦，退出了影壇，息影前，她演出超過一百部電影，曾榮獲金馬獎最佳女主角獎。

光陰似箭，歲月如梭。自從閱讀白先勇的宏作「台北人」，觀看林青霞的電影「窗外」，轉眼已近半世紀。欣見白先勇先生仍面色紅潤，聲音宏亮，林青霞女士永保青春，美麗如昔，尤其林青霞從演員轉身為作家，已出過「窗裡窗外」、「雲去雲來」、「鏡前鏡後」三本書，今天發布的「青霞小品」是她第四本著作，寫作過程令人嘖嘖稱奇。

4日的座談，氣氛輕鬆愉快，引談人蔡詩萍十分稱職，他有備而來，言之有物。林青霞和白先勇是老朋友了，他們民國六十六年就認識，今年八十六歲的白先勇，八十壽誕還是在林青霞家中度過，那天，林青霞準備了一個精緻的蛋糕，他們兩人從下午六點半聊到半夜三點半，從北伐抗戰一直聊到紅樓夢。

兩人都是夜貓子，越夜越精神，眼睛也越明亮。林青霞說，她經常半夜寫作到天亮，聽到鳥叫才停筆，白先勇亦復如此，常常寫著寫著，不知東方之既白。白先勇透露一個小秘密，他很怕坐在電腦桌前，有時候寫幾個字，手一碰就不見了，所以他的稿子，迄今都是用手寫。

白先勇對古典小說「紅樓夢」推崇備至，他說，紅樓夢是一部天書，作者曹雪芹是他的師父，只要看懂了讀透了紅樓夢，對人情世故就會有更多的了解，寫作時對故事的情節鋪排，也大有幫助。

這是一個成功的座談會，可惜才一個半小時，時間太短，聽眾還沒聽過癮，就要結束。引言人蔡詩萍代聽眾問了幾個問題，林青霞說，她願為白先勇演舞台劇，白先勇也表示，不排斥為林青霞量身打造寫劇本，此言一出，獲得聽眾熱烈的掌聲。

作者為資深媒體人

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