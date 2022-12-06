【愛傳媒樊祥麟專欄】新冠疫情舒緩，餐廳大都開放內用，好迎接人客上門。

一早到永康街，捨鼎泰豐而就金雞園，回溫往日味道，店家人客不少，日本遊客也有，想來都是要嚐小籠包。

趕緊點了小籠包、重酥肉餃、油豆腐細粉、紅豆鬆糕。小籠包確實是店家招牌，皮薄餡好，湯汁也順口，讚。

油豆腐細粉卻令人失望，粉絲飽和，霸佔了整個碗內，重酥肉餃則讓人傻眼，長條外形消失，內餡又無熱度。

加點了塊排骨，肉片相當單薄，價錢卻不便宜，搖頭。倒是紅豆鬆糕，入口綿密，又不太甜，還滿足了口腹。

吃罷離桌，看到鄰桌點心還有些剩下，不知評價如何？

有了米其林加持，店家名聲外播，但也總要維持水準，畢竟，能砸了招牌的，絕不是客人，而是店家自己啊！

作者為前中央社社長、前央廣總台長

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