美國服務業相關數據意外攀升，強化了市場對於美國聯準會（Fed）將保持政策緊縮以遏制通膨的臆測，使美國股市4大指數今天收盤全面挫跌。

道瓊工業指數下挫482.78點或1.40%，收33947.10點。

標準普爾指數挫跌72.86點或1.79%，收3998.84點。

那斯達克指數重挫221.56點或1.93%，收11239.94點。

費城半導體指數下跌33.19點或1.20%，收2738.05點。（譯者：陳彥鈞）1111206

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