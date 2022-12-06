創新創業協會（又稱：新創會）的前身、是由行政院輔導成立的青年創業協會，創立至今已經50周年，和獅子會、扶輪社等，並稱台灣5大社團，今年5月份才盛大慶祝創會50周年，總統蔡英文也到場祝賀，但本刊卻接獲投訴，新創會桃園分會的前理事長、現任輔導理事長曾姓男子，竟涉嫌多次在社團聚會活動中，以強吻、揉胸的方式猥褻女會員，甚至事後還在外放話，惡意中傷受害女子，目前2名遭猥褻的女會員已向警方報案，希望能藉由司法討回公道。

本刊於本月2日下午，和2名被害女子相約，講起前理事長的惡行惡狀，她們有滿腹的委屈，她們本想息事寧人，卻不斷被該名理事長以言語惡意中傷，甚至聯合其他協會成員以輿論霸凌，讓她們忍無可忍，委屈地出面控訴，並希望未來別再有其他女會員受害，也希望協會能祭出懲罰手段，別讓性騷惡狼橫行在協會中。

「我們一家人加入協會之後，起初跟他（曾男）很要好，我大他差不多7、8歲，他就像是我和我老公的弟弟一樣，協會辦活動時，我們還會載他到處跑，怎麼知道他會對我做出這種事。」小美（化名）說到。

據了解，小美在朋友的介紹下加入新創會，原本想在協會中結識商業夥伴，豈料，生意沒做成，反而成了性騷被害人，小美表示，在加入新創會後，因為和曾男熟識，所以常常一起參加活動，甚至還會一起去KTV唱歌、飲酒。

小美表示，自己在2020年3、4月間，遭到曾姓前理事長在KTV包廂廁所中強吻、揉胸。（圖／李宗明攝）

「大約是2020年的時候，我們在桃園市的錢櫃KTV唱歌，在場的人都是協會幹部，還有曾理事長，我因為喝了很多啤酒，所以到廁所吐，怎麼知道他竟然跑進來，把我壓在洗手台上強吻我。」小美說到仍害怕得忍不住發抖。

小美回想案發當時的狀況，由於KTV包廂內的廁所為男女混合，同一個空間中，除了有洗手台之外，還有男性用的小便斗，以及男女混和的馬桶廁所，小美當時到嘔吐完後準備步出廁所，這時正巧遇到正在洗手的曾男，豈料，曾男竟將喝茫的小美壓在洗手台上，並且強吻她。

「我不停推他，但他就是不走，甚至還跟我說『要不然你跟我在一起』，我大罵他有病，他才讓我走，可是我拒絕第一次之後，他第二次又犯。」小美氣憤說到。

就當小美再次到廁所嘔吐時，出來又見到曾男，但這次曾男竟變本加厲，不但強吻小美，甚至雙手還不停揉小美的胸部，甚至手還要伸進小美衣領，「我當下跟他說，外面都是協會的人，再這樣我就直接喊人了，他才放我走。」小美說到。

新創會在台灣有許多分會，時常會舉辦研習、演講等活動。（圖／翻攝畫面）

但小美的惡夢卻還沒結束，她原本想過好好過生活，將此事埋在心中，豈料，又在一次的吃薑母鴨的聚餐中，曾男對她說到「看妳這樣，越來越想要親妳了。」最後小美老公知道後，怒不可遏，通知了現任理事長等人，但卻獲得冷處理，同時間曾男還不斷在協會中放話，「說自己沒有吃那麼差。」甚至還說小美想當小三等惡意造謠，讓小美一度憂鬱到想要輕生。

本刊調查，中華民國全國創新創業總會（原中華民國全國青年創業總會，2019年更名，簡稱新創會），為行政院青年輔導委員會於1972年5月17日輔導成立。

創會初期是由一群獲得政府青年創業貸款補助，創業有成且熱心服務社會的有為青年企業家所組成。在創立50周年慶祝活動時，總統蔡英文，以及其他行政院官員都到場慶賀，這次卻傳出性騷猥褻醜聞，甚至還霸凌被害人，恐重創協會健康形象。

對此，本刊致電給曾男，但他的電話轉接語音信箱，同時本刊也傳簡訊給他，但截稿前皆未能獲得回應。

新創協會桃園分會日前發出聲明表示，本屆（第19屆）戴智權理事長今年11月3日晚間知悉本案，便積極介入處理，但直至11月8日下午5時，雙方對於事實認定尚有歧異，也不接受私下和解。戴理事長同日獲理、監事會決議授權，到桃園市警局蘆竹分局南崁派出所告發男方，期望檢警依法處理。聲明書還指出，依章程條文規定，在司法確認犯行前，理事長和理、監事會無權懲戒。如曾男確實犯案，將啟動後續警告、停權或除名處分等程序。

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