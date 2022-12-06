今年5月17日，「全國創新創業協會」（又稱：新創會）舉辦「50週年璀璨之夜」活動，歡慶協會走過50個年頭，而總統蔡英文也應邀出席，但本刊卻接獲投訴，該協會的桃園分會前理事長曾姓男子（現為輔導理事長），卻多次利用協會聚會時，猥褻2名女會員，甚至還對外造謠放話，讓2名受害女子身心俱疲，氣憤地出面投訴。

「他就是個色狼，做了這些事之後還不承認，甚至還到處造謠抹黑。」小花（化名）說到。除了小美之外，本刊也訪問被曾男猥褻的另名被害人小花，回想起當時的過程，她仍覺得非常噁心。

本刊調查，今年10月30日下午3時許，小花在協會交接結束之後，在男友的陪同下，和幾名前、現任協會會長到KTV唱歌，「他們幾個人，除了他（曾男）之外，拉著我的男朋友到廁所抽菸，這時候包廂只剩下我跟他，而他當時還在跟我說被他強吻的那個女生壞話，說她要當他的小三，還有到處借錢的事情。」小花說到。

豈料當小花正在聽曾男抱怨小美時，自己卻變成下一個被害者，「他就突然很用力轉頭，就跟我說『剩我們兩個耶，親一個！』結果就過來把我摟過去，一對就對上我的嘴巴就親上去，把我的嘴唇都弄得都是口水，當下我擔心，如果直接跟我男朋友說，他會暴走之後毆打他，所以我不敢講。」小花說到。

除了小美之外，另名被害人小花也表示，今年10月間也遭曾男性騷擾。（圖／李宗明攝）

為了不在現場引發糾紛，小花選擇先忍耐，而事發幾天之後，小花男友感覺到小花有異常，才詢問出來原來小花受到前理事長不禮貌，在跟男友溝通之後，反應給現任理事長，卻遭到現任理事長第一時間的漠視，協會並無保護受害者，甚至對受害者做出背叛與二次傷害，「現任理事長曾告知他與加害人前理事長是好朋友」小花說到。

而本刊也取得曾男多次向小花道歉的錄音檔，證明2人所言不假，錄音檔中，曾男不停向小花道歉，同時也強調自己因為喝醉了，才會做出脫序舉動，「對不起啦！因為我那天因為酒喝很多，但我平常真的不會這樣子。」曾男說到。

同時，小花也質疑對方，當時曾男並沒有喝酒，甚至說自己看小花可愛，把她當成妹妹，「我真的很內疚，我真的很愧疚，我真的把你當成我自己的妹妹，我真的是想說，不要因為這樣子，傷害我們的友情。」曾男說到。

但雖然道歉時聽起來誠意滿滿，但曾男卻還是在外放話，小花是為了錢，才把這件事告訴協會，「我是新創業總會講師，同時也是講師協會理事長，有時候還會上節目分享一些當講師的經驗，我根本不缺錢，要的只是一個交代。」小花表示。

新創會在全台各縣市有許多分會，時常舉辦活動。示意圖，非當事人。（圖／翻攝畫面）

本刊調查，創新創業協會又名新創會，前身為由行政院青輔會協助成立的「青年創業協會」，從創立至今已經50年，全台各縣市都有分會，是台灣少數歷史悠久的社團，同時和獅子會、扶輪社、青商會、同濟會等，並列台灣五大社團。

而涉嫌性騷擾的曾男已經結婚，並曾任理事長，目前擔任新創會的輔導理事長，職責是輔導現任理事長管理協會大小事，並且舉辦協會活動，而據了解，曾男經濟狀況方面可以說相當富裕。據了解，2起猥褻案爆發後，新創協會目前僅發出1封聲明稿，讓小美、小花覺得有失公允，同時協會發出的聲明稿，在她們眼中也成了二次傷害。

對此，本刊致電給曾男，但他的電話轉接語音信箱，同時本刊也傳簡訊給他，但截稿前皆未能獲得回應。

新創協會桃園分會日前發出聲明表示，本屆（第19屆）戴智權理事長今年11月3日晚間知悉本案，便積極介入處理，但直至11月8日下午5時，雙方對於事實認定尚有歧異，也不接受私下和解。戴理事長同日獲理、監事會決議授權，到桃園市警局蘆竹分局南崁派出所告發男方，期望檢警依法處理。聲明書還指出，依章程條文規定，在司法確認犯行前，理事長和理、監事會無權懲戒。如曾男確實犯案，將啟動後續警告、停權或除名處分等程序。

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