冠軍熱門巴西在16強戰給予「太極虎」韓國一場震撼教育，上半場各種花式進球，傳中推射、短傳中路突破、12碼罰球、快攻破門。慘遭羞辱的韓國隊幸虧在下半場攻進1球才沒有掛蛋，「森巴軍團」進球之後還要在場內跳舞慶祝，甚至穿西裝的總教練提特（Tite）也進來一起跳，被認為不妥。

巴西隊長席爾瓦（Thiago Silva）開賽前才說「韓國隊值得我們尊敬。」終究只是場面話。

前英超曼聯名將基恩（Roy Keane）在英媒ITV說：「我不敢相信我看到的東西，我從來沒看過這麼多舞蹈，好像在看跳舞比賽，我很不喜歡這樣，大家說這是他們（巴西）的文化，但我認為這非常不尊重對手。他們進了4球，每次都跳舞，第一次跳我還不介意，但後來教練也加入跳舞，我很不高興，我覺得這一點都不好。」

一旁的非裔足球女將阿魯科（Eniola Aluko）笑著說：「我很喜歡，感覺我們就在參加一個巴西舞會。你可以說他們不尊重韓國，但是內馬（Neymar）也會對其他球隊這麼做（沒有針對韓國）。」

《韓聯社》寫道：「巴西整晚都在玩弄著無助的韓國後衛，以令人眼花撩亂的高超技巧不斷破門。」巴西在今年6月的國際友誼賽以5比1痛宰韓國，不幸的是士氣高昂的韓國隊在世足重演慘劇，至今仍未在世足擊敗南美球隊，累積5敗2和。