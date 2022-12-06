劉姓男子2018年在桃園地方法院法庭內，對承審法官說「外面所有的律師請你們進來，看這恐龍法官在欺壓百姓」，「你有沒有讓你父母羞辱」，台灣高等法院駁回上訴，依侮辱公務員罪判處有期徒刑2月，可易科罰金確定。

2018年7月9日下午3點多，劉男在一起終止結清銀行帳戶事件之言詞辯論程序時，因不滿葉姓承審法官對其過往案件所為之判決結果，明知承審法官為依法執行審判職務之公務員，竟侮辱公務員。

劉當場以「外面所有的律師請你們進來，看這恐龍法官在欺壓百姓」、「那個位子是包青天坐的，你有什麼資格坐」、「你有沒有讓你父母羞辱」等語羞辱承審法官。

桃園地方法院一審及高院二審認為，劉男在法院開庭過程中，對於承審法官以言詞及行為加以侮辱，非但危害國家公權力之威信，亦對於公務員依法執行職務之尊嚴造成相當程度之負面影響，判處有期徒刑2月，可易科罰金。