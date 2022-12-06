藝人李妍憬年紀輕輕便因為亮麗的外表當上模特兒，之後以選美佳麗身分進入演藝圈。近年她開公司直播帶貨，但仍然會透過社群平台和粉絲互動。前段時間她高調宣布和AV導演圤智雨閃電戀愛又分手，一度鬧得風風雨雨。她日前曬出一張鼻血狂流的自拍照，嚇壞不少粉絲，引來不少人關心詢問。

李妍憬昨(5)日曬出流鼻血的特寫照，只見她鼻孔流出大量鮮血，連嘴唇、下巴都被染紅，連摀鼻的手也沾上血，看起來非常嚇人，但她只用衛生紙堵住鼻子，並在貼文中調侃自己：「太扯了啦，是看到逆天美照流鼻血嗎？」，但其實她也不清楚為什麼會突然流這麼多鼻血。

許多關心她的網友紛紛猜測，「不是微血管太薄就是血壓太高」、「天氣太乾燥很容易流鼻血」、「小心微血管破裂」，也關心李妍瑾是否壓力太大，提醒「好好保重啊」、「多照顧自己，身體最重要」、「太累了吧，休息休息」，勸她還是去檢查看看，確認身體是否出了毛病。

其實，李妍憬前陣子才上YouTube頻道「酢漿草的超能力 Your Story」講述自己的人生故事，透露自己因為父親犯罪、母親改嫁，所以從國中開始自力更生賺學費，一邊當藝人一邊當服務生養活自己。她也因為家族遺傳與巨大的生活壓，憂鬱症發作，辛酸的過去令人心疼不已。