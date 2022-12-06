泰山(1218)昨(5)晚召開重大訊息說明會，董事長室副總經理雷松清表示，公司以鉅額逐筆交易處分全家(5903)股票4.33萬張，總金額約80.97億元，處分利益約54.53億元，若以交易金額換算，全家每股平均交易金額約187元。依泰山目前股本約50億元計算，對每股貢獻達10.91元。但是，全家股票出售對象到底是誰，雷松清快閃並不願回答。

持有泰山超過4成股權的龍邦，對泰山處分全家持股表達不滿，並指出將循正規管道向主管機關提出申訴並研擬依法提告。龍邦說，泰山在上週五董事會中告知，將在半年內從優賣出全家股份，卻在不到72時之內，宣告處分全家股票，整個說明過程不到90秒就倉促結束，也不接受任何提問，無論是交易對象以及與董事會當中說明的處分完全不相同，公然欺騙董事會，泰山公司此舉更罔顧全體股東權益。

泰山原持有全家股票50136張，持股比例22.46%，昨日完成轉讓4.33萬張後，持股持股將降為6836張，持股比例降到3.06%。

龍邦加碼泰山腳步仍在繼續當中，龍邦昨日公告母公司及旗下保勝投資近日斥資12.5億元買進泰山股權達4.76%，目前龍邦累計對泰山持股已高達46.92%。

泰山在12月2日公告要處分全家的決議之後，泰山昨日股價以41.55元跌停價位作收，下跌4.6元，成交量7020張。