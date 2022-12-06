純網銀連線商業銀行（LINE Bank）宣布推出線上投保平台「LINE Bank快點保」，攜手富邦產險及泰安產險，讓用戶可24小時在每天使用的LINE上隨時隨地投保汽、機車強制險，成為國內首家提供在LINE上完成汽機車強制險投保的純網銀。

據監理站及保發中心9月統計，許多機車車主忽略投保或忘記續保，全台約有數百萬輛機車族處於無保障風險中。交通部針對未投保強制險汽機車的肇事情況，自11月30日起提高罰鍰到最高3.2萬元，使汽機車強制險受到車主關注。

「LINE Bank快點保」透過創新金融科技直接解決過往線上投保繁瑣痛點，凡是LINE Bank客戶且完成網路投保會員註冊，用戶只要輸入車牌號碼即可提供保費試算，實際投保時全程最少只需填車牌號碼、引擎號碼或車身號碼、快點卡背面安全碼等3欄位，就能快速投保。

此外，「LINE Bank快點保」為國內首家供用戶以App隨時回查「我的保單」的純網銀服務，用戶需要時可自App頁面一鍵直接撥打保險公司電話。「LINE Bank快點保」也推出全新「LINE Bank保險鬧鐘」服務，用戶可經由日常慣用的LINE來自行設定保險提醒。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「LINE Bank快點保」兩大特色在於直接解決過往線上投保繁瑣痛點，最少只需填3欄位，就能快速投保。此外，全新的「LINE Bank保險鬧鐘」服務由用戶自行設定，可透過日常慣用的LINE來設定鬧鐘。

黃以孟指出，一般保險公司的提醒服務為單向，較不直覺也無法自行設定，「LINE Bank快點保」彰顯保險鬧鐘的獨特性及差異化，用戶可自行設定「LINE提醒通知」，車險到期前將收到LINE訊息、提醒投保，再次凸顯LINE Bank不斷創新的品牌形象。

「LINE Bank快點保」祭出4大優惠，即日起至明年1月底前成功設定LINE到期提醒（保險鬧鐘），最高可抽LINE POINTS 999點。其次，用戶投保成功後享「保費現折」，機車強制險最高折200元、汽車強制險最高折300元。再者，刷LINE Bank快點卡繳保費，投保成功享筆筆LINE POINTS 1％回饋且即時入點，最後，年底前投保成功可再抽現金1萬元。