社團法人中華民國不動產協進會昨(5)日舉行第16屆第3次會員大會暨50周年慶祝晚宴，現任第七屆不動產協進會理事長暨龍寶建設董事長張麗莉表示，透過不動產協進會持續於世界不動產聯盟的深耕，今年世界不動產聯盟2022全球領袖高峰會將在高雄舉辦為期四年的論壇活動，希望讓全球建築業者同步看到臺灣傲人的建築軟實力成績。

張麗莉說，世界不動產聯盟2022全球領袖高峰會首次在台灣舉辦，有超過25個國家、120位國際來賓參加，此次高峰會主要議題是綠色復甦帶來更好的生活，這其中包括了環保及綠能等等。

不動產協進會目前最主要任務是國家卓越建設獎，另外也是產業界與政府溝通橋樑，張麗莉舉例說，像刻不容緩的都更是最近政府與業界將推動的同層排水，或是危老議題都是責任之一。

協進會自第四任唐松章理事長任內開辦國家卓越建設獎，在國內公私部門的踴躍支持下，國家卓越建設獎在本會第五任黃南淵理事長、第六任林長勳理事長及現任張麗莉理事長任內參獎案件數量每年屢創新高，在去年創下272件的新高。

透過國家卓越獎，張麗莉指出，我們也成功使臺灣的優良建築作品能與世界不動產聯盟所主辦的全球卓越建設獎接軌。自2004年臺灣以涵碧樓首次獲得全球卓越建設獎肯定以來，臺灣一共抱回33座金獎和52座銀獎，使臺灣的傑出優秀建築作品能夠榮耀全球。