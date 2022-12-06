國民黨台北市議員徐巧芯現身留言反嗆，獲得大批網友按讚。（圖／取自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯日前刊出她在梵諦岡的照片，強調自己真的有出國，她專程跑到梵蒂岡去問天主：「祢有沒有跟一個叫做陳建仁的聖騎士說，有個叫做鄭運鵬的是好人，要支持他？」兩岸政策協會研究員張宇韶痛批徐，已踩到該踩的線而不自知；徐則現身反嗆：「我有假傳聖旨嗎？踩到紅線？我看是踩到「綠線」吧！」獲得大批網友按讚。

徐巧芯4日在臉書發文，刊出她在梵諦岡景點前的照片，寫道：「一堆網友問我人到底是在羅馬還是羅東，怎麼每天還是照常上網發文。因為我的鬧鐘都設定凌晨三點，準時起床關心台灣情況。只好公布照片，我這幾天去了梵蒂岡，最主要是去問問天主，祢有沒有跟一個叫做陳建仁的聖騎士說，有個叫做鄭運鵬的是好人，要支持他？」

張宇韶隨後就在臉書發文表示：「徐巧芯為了證明她真的有出國旅遊，還公布旅遊照片，她這幾天去了梵蒂岡，最主要是去問問天主，『祢有沒有跟一個叫做陳建仁的聖騎士說，有個叫做鄭運鵬的是好人，要支持他？』什麼叫玩過頭，這個就是！妳以為這樣很得意很囂張是吧，自己踩到不該踩的線還不自知。」

徐巧芯本尊則迅速現身張宇韶文章留言反嗆：「我就問個問題，我有假傳聖旨嗎？踩到紅線？我看是踩到『綠線』吧！你發文之前要不要思考看看冒充上帝名義的人是誰？」此留言獲逾1600個讚，網友紛紛回應：「巧芯戰力就是強」、「一句話輾壓」、「巧芯寶寶好帥」、「綠營連踩線都雙標啦，正常發揮！」「果然是雙標黨，笑死」、「又是標準綠能你不能」、「巧芯妳是都不用睡覺的嗎？」「什麼叫女戰神？這就是！」