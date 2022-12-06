「鄉民女神」潔哥(李秉潔)，擁有率直性格和火辣身材，2020年產下愛女「Fafa」後，社群網站多是與網友分享育兒經及愛女日常，沒想到近日曬出一張照片，只見貼身上衣讓「兇器」曲線畢露，嚇得她趕緊後製打碼，沒想到反而更歪樓，引發網友議論紛紛。

潔哥日前分享到美容院的故事，原本只是要洗頭的她，在店員詢問下決定修剪頭髮，沒想到頭髮卻被剪成「狗啃的」，只能全部剪掉重留，讓她無奈表示：「這是一個比悲傷還悲傷的故事」，隨文附上的照片只見她身穿灰色上衣，由於太過於合身，竟讓傲人弧線一覽無遺，甚至要直接炸出，眼見網友歪樓，便放上馬賽克版，沒想到看完連自己都驚呼：「結果碼完怎麼更奇怪了」。

對此，網友紛紛留言：「欲蓋彌彰、掩耳盜鈴啊」、「打碼之後更歪了」、「碼了成了某種封面~我更中意這味了」、「應該碼其他地方吧」、「打碼後我怎麼感覺再看謎片」、「 碼完，好像某片的封面」、「妳明明可以把相片剪裁到不含蓋胸部，所以我合理懷疑妳自己也樂在其中」。

常在社群分享生活點滴的潔哥，也不避諱自己「進廠維修」，先前大方坦承動了小手術，「趁空檔把雙下巴處理一下，跑去打消脂針跟電波拉皮」，由於照片清楚看見雙頰腫脹許多，她還搞笑表示不是被老公岳妹家暴，請眾人放心。