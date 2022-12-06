2022卡達世界盃正如火如荼展開，今年南韓隊表現相當亮眼，睽違12年闖進16強，有位南韓美女瑜珈老師金成熙到卡達觀賽，在南韓踢進16強賽後，直接在街上「人體對折」的高難度動作。

今年南韓代表隊小組賽對上葡萄牙，奇蹟般的逆轉勝，成功奪下16強門票，南韓美女瑜珈老師金成熙，昨(5)日在IG上發文「認識了一個對足球很認真的朋友，帶著我人生第一次去了卡達世界杯，我在一個歷史性的地方，我時隔12年打進了16強，我們擁有堅不可摧的心哈哈，我們可以晉級8強！」文中更附上她身披南韓國旗的照片，其中一張她更興奮地的街上展現招牌「人體對折」動作，表情也相當可愛。

貼文曝光後，引發許多南韓網友留言表示「哇哦! 我想去」、「好羨慕你喔」、「相信並為韓國隊打敗巴西隊打進八強加油吧！」另外，更多網友稱讚她「足球女神」、「哇，成熙老師你好漂亮」、「成熙還是很瀟灑，苗條又酷！」。

事實上，擁有火辣身材且白皙膚的金成熙在IG上有36萬多人追蹤，據悉她專攻的瑜珈為高難度的阿斯坦加（Ashtanga），在力度及柔軟度上都比一般瑜珈強度高出許多，她也經常在IG分享生活，也曬出多高難度動作的瑜珈照。