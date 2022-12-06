東北季風持續影響，氣象局觀測今晨全台最低溫出現在桃園楊梅、南投中寮的14.3度，同時台灣本島大部分氣象測站都測到入冬以來最低溫，氣象專家吳德榮表示，今天東北季風仍強，北台灣濕冷，北部、東半部到下周一連續7天都仍有局部雨。

氣象局清晨發布北北基大雨特報，受東北季風影響，基隆北海岸已有大雨或豪雨發生，今（6日）基隆北海岸及台北市山區仍有局部大雨發生的機率，需注意坍方及落石。今天清晨台灣本島大部分人工氣象測站都創下入冬最低溫，淡水15.5度、台北16.5度，中南部及花東地區約17至20度。

氣象局發布北北基大雨特報。（翻攝自氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日東北季風仍強，北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲；北台灣濕冷，氣溫14至20度，中南部早晚涼冷、日夜溫差大，氣溫15至30度，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖。東部則為16至28度。

吳德榮表示，明天、周四（7、8日）東北季風稍減弱，氣溫逐日緩升；北部、東半部有局部雨，中南部晴朗穩定、晨間易有霧。周五至下周一（9至12日）東北季風略增強、但冷空氣比前波弱，氣溫稍降，仍是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲。

至於何時才會有第1波大陸冷氣團、即台北測站測到14度以下低溫，根據最新各國模式至下周三（14日）模擬，期末的冷空氣、強弱明顯分歧，不確定性大，還得再觀察。