安盛投資管理投資組合經理劉茜指出，2023年全球總經將是升息與通膨的拉鋸戰，美國聯準會預期將維持更長期的小幅升息步調，利率看升至5～5.5％，經濟下行風險仍大，對股票資產負面看待，預期要到明年首季後才會有較佳買點，債券資產則看好2類產品具吸引力。

劉茜表示，過往長期低利且通膨受控的平衡狀態，自2020年起已被打破，通膨與政策利率間差距甚鉅。以美國為例，消費物價指數與利率的差距逐漸增加，顯示通膨已成為全球金融市場明年必須面對的重大議題。

根據1970年代全球兩次石油危機引發通膨經驗，美國聯準會今年多次升息因應通膨風險升溫、累計已升息12碼，過度激烈的升息將引發嚴重的經濟衰退，市場普遍認為後續升息步調將轉趨緩和。劉茜認為，聯準會將維持更長期的小幅升息步調，利率看升至5～5.5％。

然而，劉茜指出，美國目前勞動市場失衡持續推動高工資成長，成為整體通膨強勁的最終擔憂。就數據觀察，美國通膨率已來到40年來高點，預估聯準會將繼續收緊政策，減慢總需求、並維持通膨預期穩定。

劉茜表示，通膨回落的關鍵需視美國勞動市場是否重返平衡、以及歐洲能源價格能否回復正常。歐洲通膨壓力是由於能源危機大幅推高能源價格及通膨，使歐洲央行被迫收緊貨幣政策，引發經濟衰退，但俄烏戰爭使歐洲天然氣價格波動極大。

對於各類資產未來展望，劉茜對股票資產持負面態度，主因消費品庫存水位偏高，且擔心明年需求更弱，使今年黑色星期五打折幅度仍大。全球股票評價已大幅調整，剩餘下行空間將取決於經濟低迷導致的獲利調整，由於實質利率急升，企業股票估值仍不算便宜。

劉茜認為，市場普遍預期明年通膨可望降溫，但過往通膨時的預估準確率均大幅降低，認為市場對明年企業的獲利共識仍過分樂觀，明年的獲利成長應會放緩。而原物料成本、勞動成本及財務成本不會輕易降低，獲利率壓力應會繼續使市場承壓。

由於企業獲利隨經濟活動放緩而惡化，而持續的通膨迫使央行進一步放緩經濟成長，在經濟衰退風險增加下，安盛投資管理對投資組合的股票維持減碼部位，近期通過看空避險策略獲利，降低減碼配置，預期要到明年首季至第二季間才會出現較佳買點。

債券資產方面，劉茜對長期主權債券持正面態度，主因市場關注衰退風險，而央行升息周期已完全反映，央行鷹派態度明確使經濟放緩，主權債券評價變得更具吸引力。同時亦看好短期非投資等級債，基於收益率和利差水準，部分短期非投資等級債券日益具吸引力。

對於投資級信用資產，劉茜則持中立態度，認為最近價差擴大後評價有所改善，但吸引力不足以保證增持。對高收益資產同樣持中立態度，認為目前價格水準將在中期帶來正報酬，但違約風險預期將隨著經濟活動減緩而攀升。