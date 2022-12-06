集邦(TrendForce)公布12月上旬面板報價，電視、顯示器、筆電等面板價格均與上月下旬報價持平，集邦研究副總范博毓表示，電視面板在經過2個月的調漲後，因時序逼近年底，部分品牌廠商仍嚴控庫存金額與水位。面板廠對電視面板持續漲價的態度較為保守，目前預期12月的電視面板價格將全面持平。

12月上旬32、43、55、65吋電視面板報價均較上月下旬持平，范博毓指出，大陸雙十一促銷結果雖然較不如預期，但考慮到明年農曆春節落在元月，因此大陸電視品牌目前沒有大規模修正訂單，仍提前備貨預作準備，是預期12月的電視面板價格持平主因。

顯示器面板報價12月上旬也是持平情況，由於需求持續處於弱勢，加上面板廠嚴格控管產出下，顯示器面板價格正逐漸朝收斂方向邁進。目前預期21.5吋以下的小尺寸面板12月仍可維持持平態勢。23.8吋與27吋等主流尺寸則預期全月下跌0.1～0.2美元。

筆電面板同樣需求疲弱，與上月下旬維持持平，面板廠不願增加產出，也嚴格控管稼動率下，面板價格跌幅持續收斂中。預期11.6吋12月持平，14/15.6 HD TN面板預計也將出現止跌持平態勢，14/15.6吋 FHD IPS面板則預計12月下跌0.2美元。