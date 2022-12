台灣護理學會理事長陳靜敏今天獲頒愛爾蘭皇家外科醫學院院士,成為該醫學院成立近250年來首位台灣院士。她親自出席典禮,並在典禮後晚會上,代表所有外籍院士朗誦詩詞,傳達跨國公衛合作願景。

愛爾蘭皇家外科醫學院(Royal College of Surgeons in Ireland, RCSI)成立於1784年、愛爾蘭仍受英國統治時期,至今在名稱保留「皇家」一詞。陳靜敏獲頒RCSI護理及助產學院(Faculty of Nursing & Midwifery)院士,表彰她的學術成就以及台灣護理學會對國際護理公衛社群的貢獻。

駐愛爾蘭代表楊子葆應邀出席觀禮、陪同交流。據他轉述,陳靜敏在典禮前後向學院表示,有意願未來促進成功大學醫學院、台灣護理學會與RCSI,以及台灣與愛爾蘭雙方整體在公共衛生領域的交流合作。陳靜敏目前也是成大護理學系特聘教授。

在院士頒授典禮後的耶誕晚會上,陳靜敏朗誦出身迦納的當代詩人路易士(Edward Kofi Louis)所作詩篇「齊心同在」(To Gather Together),傳達醫學研究與公衛合作應跨越國界、共同追求真理與人類福祉。

RCSI院士以愛爾蘭及英國學者為主,歷年知名外籍院士包括法國微生物學家巴斯德(Louis Pasteur, 1822-1895)、國際護理協會(ICN)理事長西普利雅諾(Pamela Cipriano)、世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)。

陳靜敏於1995年取得美國印第安納大學(Indiana University)護理學博士學位,返台後即投身護理教育,曾任「行政院長期照顧推動小組」委員,近日則獲選美國護理科學院(American Academy of Nursing, AAN)理事,是該機構成立近50年以來首位亞洲理事。

陳靜敏曾是民進黨籍不分區立法委員。近日同黨籍不分區立委周春米當選屏東縣長,陳靜敏將遞補周春米辭去立委職務形成的缺額。

台灣護理學會成立於1914年,是台灣歷史最悠久的護理學術專業團體,1922年加入國際護理協會。(編輯:韋樞)1111206