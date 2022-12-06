北市第3選區（中山、北松山）立委補選，國民黨徵召台北市議員王鴻薇，民進黨則派出吳怡農出戰。曾多次精準預測政局發展、自封「台灣阿南德」的前主播何啟聖認為，勝敗關鍵除了「商品」要好，「品牌」更是決勝的「價值」。他說國民黨高層在選前未就立委補選佈局提早規劃，而在王鴻薇承擔大任後，就像大功告成般擊鼓高歌，「殊不知，真正的硬仗才要開始」。

何啟聖昨(5)日在臉書指出，這次立委補選的勝敗關鍵，除了候選人條件外，更重要的是理性、科學的「中間選民」，因此，除「商品」要好，「品牌」更是決勝「價值」。何啟聖認為，國民黨高層選前未就立委補選佈局提早規劃，王鴻薇點頭承擔後，就像大功告成般的擊鼓高歌，「殊不知，真正的硬仗才要開始」。何啟聖認為，國民黨若繼續誤判情勢，不思檢討，不僅影響王鴻薇立委補選的結果，甚至2024能否重返執政，也都端視其在九合一大選之後的態度與作為。

何啟聖提及，王鴻薇做為選舉市場的「商品」，由於品質好，易於包裝、有利推銷，反觀她所屬的「品牌」國民黨，從選後迄今未見九合一的選後檢討。民進黨上月30日中常會及前(4)日，都分別對敗選提出檢討，無論是否直指敗選成因的核心，但國民黨卻連這樣的「形式主義」都省略，「立委補選一役，豈能不令人憂心」。

何啟聖說吳怡農挾全黨之力，為其抬轎，王鴻薇絕不能落入「一個人的戰爭」，但國民黨如何成為她有力的後盾？「蔣萬全忙著在宣誓就職前籌組小內閣，黨中央有無規劃完整而周密的選戰團隊，在僅有的四十天選戰中，深入瞭解選區選民的意向，進行陸空兩棲的綿密宣傳，特別是王鴻薇較弱的中山區」。

何啟聖認為，民進黨是選舉動物，隨時視民意調整方向、策略。敗選當天，蔡英文辭去黨主席，卻留任蘇貞昌，引發輿論撻伐，痛斥民進黨不思檢討。四天後，民進黨於周三中常會即組成敗選檢討小組，由鄭文燦任召集人；周五台大宣告因抄襲撤銷鄭文燦碩士學位，連帶衝擊他召集人的正當性。周日蔡英文直接跳過鄭文燦，親自密商檢討事宜，訂出蘇貞昌請辭的時間點，弭平外界爭議。何啟聖說無論民進黨是力圖改革，還是「表面功夫」，至少在回應民意上有所動作，他呼籲國民黨趕快拿出作為，「亡羊補牢，猶時未晚」。